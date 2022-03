De las redes al cine: el nuevo éxito FASHION de Addison Rae

Si has buceado por internet en los últimos meses seguramente conocerás su nombre y habrás visto sus videos. Y es que con tan solo 21 años, Addison Rae ha conquistado la cima del éxito en muy poco tiempo. Sus 90 millones de seguidores en TikTok la han convertido en una de las estrellas más influyentes de las redes sociales, un hecho que le ha llevado al acanzar un patrimonio de más de 15 millones de dólares, pasearse por la alfombra más importante de la industria de la moda y estar en el front-row de marcas referentes como Versace. Pero el último paso que ha dado la estadounidense, ¡no nos lo esperábamos!

Emprendedora, creativa, bailarina, cantante, locutora, embajadora de firmas de belleza... Todo lo que toca, se convierte en oro y la última noticia que ha compartido a través de sus redes en uno de los días más especiales del año bajo el título "2/22/22", ha revolucionado a sus fans por una gran razón: volveremos a verla a la gran pantalla. La mejor embajadora de la Generación Z ha firmado un contrato en exclusiva con los estudios Paramount Players para protagonizar una prometedora película, Fashionista. Poco detalles se conocen aún de esta misteriosa producción además de su llamativo nombre que nos hace imaginar escenas donde la moda cobra gran importancia, pero no sabemos nada sobre la trama ni sobre quiénes serán sus compañeros de reparto.

Lo que sí podemos confirmar es que el guión está a cargo de la directora Laura Terruso, que se ha dejado llevar por un borrador de los escritoras Amy Andelson y Emily Meyer que a priori parece tener mucho que ver con el mundo en el que se mueve Rae desde que empezó a colgar videos en el ciberespacio. Pero es cierto que este reto no es nada nuevo, el pasado verano pudimos verla haciendo un cameo en Alguien como él -su título original es He's All That-, una romántica cinta de Netflix con la que demostró sus soltura ante las cámaras abriendo así una nueva etapa en su carrera.

"Quiero mostrarle a la gente que no estoy limitada a una sola cosa. Quiero interpretar al malo pero también al bueno. Eventualmente quiero algo realmente profundo, emocional y real como sea posible", comentó en una entrevista a un medio americano, a principios de año. En este caso volverá a trabajar con los productores Jennifer Gibgot y Andrew Panay, quienes confiaron por primera vez en su polifacética y envidiada carrera. ¿Cuándo podremos volver a ver en acción a Addison? ¡Seguiremos informando!