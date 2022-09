El vestido de Emily Ratajkowski nos traslada al armario de Carrie Bradshaw... ¡y al de Kim Kardashian!

Después del Festival de cine de Venecia, la ajetreada ciudad de Nueva York se convierte en el nuevo epicentro de atención acogiendo la esperada Semana de la Moda. Importante cita que reúne a cientos de amantes de la industria y rostros conocidos como Emily Ratajkowski, quien ha estado fuera del foco mediático tras conocerse el divorcio con el padre de su hijo, para conocer en primer persona las novedades que muy pronto llegarán a las tiendas. El armario de la modelo es una caja de sorpresas: puede aparecer con look minimalista, otro setentera y ahora lo hace con un popular diseño de los 2.000 que marcó una era.

- La trayectoria de Emily Ratajkowski en diez looks: de modelo a icono de la moda

Además de desfiles y showrooms, también se celebran fiestas exclusivas por cada esquina de la Gran Manzana en las que encontramos estilismos de lo más llamativos, como el minivestido tan especial ha lucido la londinense que ha captado la atención de todo el mundo por una razón: es vintage. Una pieza estampada con mucha historia a la que le ha aportado esa imagen más cañera añadiendo un par de botas animal print -muy parecidas a las que lleva la protagonista Camille en un episodio de la serie Emily in Paris-, una chaqueta de piel y el bolso Baguette de Fendi, uno de los más deseados del momento.

- El flechazo de Emily Ratajkowski por la moda española más allá de Zara

Aunque bien es cierto que no es la primera vez que vemos este vestido fuera de la pasarela, sabemos el momento exacto en el que se hizo viral, y no, no ha sido esta semana. Te damos una pista: ¡fue hace más de una década! Antes de desvelarte quien lo popularizó, la acertada elección de Emily ha sido de las más fotografiadas de la jornada ya no solo porque se trata de una pieza de archivo dificil de conseguir, también por quien lo diseñó y lo llevó a la cima del éxito. Si eres fan de la industria de la moda, seguramente recuerdes la época en la que el controvertido modista John Galliano estaba al mando de la maison Christian Dior. Pues bien, este vestido con el estampado de periódico en blanco y negro que se ha colado en su maleta de viaje, forma parte de la colección otoño-invierno de 2000 presentada en París.

¿Quién lo popularizó?

Sin lugar a dudas está considerado uno de más polémicos que creó Galliano allá por principios de siglo. Y como ya sabrás, hay un personaje que arrasó con sus looks en aquella época, nuestra querida Carrie Bradshaw. Este archiconocido slip dress bicolor también encontró su lugar en el envidiado vestidor de uno de los personajes ficticios más queridos de la televisión. Lo estrenó en uno de los capítulos de Sexo en Nueva York lanzados en el año 2009, y la columnista lo combinó con unos altísimos botines de tul con flores negras bordadas y un mini bolso saco con cuentas de colores; una imagen que ha quedado grabada para la posteridad y que sigue inspirando a las chicas veinteañeras. Tal fue la influencia de esta creación Y2K, que hemos visto ciertos guiños en lanzamientos de Zara ¡e incluso en el armario de Kim Kardashian! Llevó este mismo estampado en forma de falda midi hace un par de temporadas. ¿Quién será la siguiente celebrity que caiga rendida a los encantos de la moda vintage?