¿Qué hacen Kim Kardashian y una actriz de 'Euphoria' trabajando juntas?

Creció siendo toda una celebridad rodeada de cámaras y su polémica familia, y ahora Kim Kardashian ha subido otro escalón del pódium del éxito que no tiene nada que ver con su famoso reality show. Ya no solo viste de las casas de costura más influyentes de la década y se codea con la crème de la crème, su último paso con el que está marcando su porpia historia ha sido... ¡protagonizar una campaña de moda! Es cierto que no es la primera vez que presta su rostro para ello, pero en esta ocasión ha trabajado con la maison que la convirtió en una auténtica celebridad FASHION y ha compartido escenario con una de las actrices más buscadas del momento, Alexa Demie.

No es ningún secreto que su relación de amistad con el modista georgiano Demna Gvasalia cada día está más afianzada, al igual que vivió Audrey Hepburn con Hubert de Givenchy hace casi más de medio siglo. El último giro que ha dado la celebridad con más de 349 millones de seguidores en redes (y ni imaginamos cuántos millones de dólares en su cuenta bancaria), ha sido posar con el ya conocido vestidazo azul de larga cola con el que impactó a su llegada a la alfombra roja de los Oscars. Balenciaga ha presentado así el lookbook de su última colección para la temporada otoño-invierno 2022 en el que como mencionábamos anteriormente, ha compartido objetivo con una de las estrellas de la serie de HBO Euphoria.

La intérprete que ha visto cómo crecía su carrera profesional en un abrir y cerrar de ojos tras su impecable papel de Maddy Pérez en la pequeña pantalla junto a Zendaya, ha conquistado a decenas de marcas gracias también a su belleza andrógina. Aunque es cierto que suele optar por piezas con sello dosmilero para ocasiones especiales, un hecho que nos apasiona y trae de vuelta tendencias que en su momento fueron punteras, en este caso la vemos enfundada en un impresionante abrigo de visón con hombreras marcadas y unas altísimas botas de tacón de aguja que se adaptan a su silueta. Y atención, porque ésta será una de las propuestas de la casa con origen español y sede en París que seguramennte veremos reinterpretada en el fast fashion.

Por parte de Kim, no solo aparece con el conocido traje azulado que dio la vuelta al mundo, también es fotografiada en un bosque bañado de nieve con un vestido estampado de flores amarillas con cierta inspiración del pasado que sigue la misma fórmula con la que los ha llevado hasta la fecha: guantes y calzado incorporado. Que dos importantes personalidades para el sector del entretenimiento y del cine hayan trabajado mano a mano es un poderoso mensaje que Gvasalia ha querido compartir con todos, y nos recuerda a otra colaboración exitosa, pero en este caso de belleza, que protagonizó hace un par de meses Kate Moss con Phoebe Dynevor. ¿Cuál será la próxima alianza que nos atrape?