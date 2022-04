Consigue el delineado de ojos más preciso con la técnica de la maquilladora de 'Euphoria'

Hace algo más de un mes que la segunda temoporada de Euphoria llegó a su fin, pero todavía seguimos descubriendo detalles interesantes sobre ella, ¡especialmente en lo que respecta a su maquillaje! Los looks de sus protagonistas han influido en las tendencias beauty creando un estilo propio en el que los colores vivos y el brillo están muy, muy presentes. Seguro que tu también has intentado recrearlos en ocasiones especiales, ¿verdad? Una de las claves que caracterizan a los maquillajes de ojos que aparecen en la serie son los delineados geométricos, como los que a menudo lleva la actriz Alexa Demie, quien interpreta a Maddy. De hecho, si has visto los últimos capítulos, puede que te llamase la atención este diseño con doble eyeliner y destellos plateados, que logró convertirse en uno de los más llamativos.

Si te dijéramos que puedes recrearlo fácilmente en tan solo 10 minutos, ¿te animarías a intentarlo? Doniella Davy, encargada de diseñar el maquillaje de Euphoria, ha compartido cómo ella y su ayudante Alexandra French, lograron este impresionante delineado, trazado con una rectitud asombrosa. ¿El truco? Olvidarse de aplicar el eyeliner directamente: ni lápices de ojos ni formatos tipo rotulador, da igual lo fina que tengan la punta. Explica que ellas utilizaron un pincel delineador y un eyeliner negro en gel de los que vienen en un pequeño tarro de cristal.

"Quisimos darle a Maddy un detalle gráfico algo retro que encajaba perfectamente con el vestuario de la segunda temporada, pero añadiendo también pequeños diamantes para darle un brillo de fantasía", ha explicado Davy. Cuenta también que la propia actriz les ayudó con el diseño, ya que necesitaban trabajar a contrarreloj para que Alexa Demie pudiese llegar a plató en menos de 10 minutos. ¿El resultado? ¡Espectacular! Un maquillaje sencillo, pero a la vez genuino, que destaca de forma especial gracias al brillo que aportan los apliques en la zona del lagrimal.

Este tipo de delineados dobles son ya un sello de identidad del personaje que Alexa Demie interpreta en la pantalla. Un diseño que ha saltado de la ficción a las alfombras rojas, pues durante los últimos meses hemos visto cómo otras celebrities lo han llevado en diferentes eventos. Actrices como Lily Collins o la cantante Olivia Rodrigo apuestan por el a menudo para darle amplitud a la mirada y un toque original a su look.