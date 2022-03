Barbie Ferreira, a la conquista de la industria 'beauty' con su nuevo proyecto

La adaptación estadounidense de la serie israelí que lleva el mismo nombre, Euphoria, dirigida por Samuel Levinson para HBO, ha sido todo un éxito. Son millones los jóvenes que se interesan por sus protagonistas y sus estilismos, uno de los puntos fuertes de la serie. La protagonista Zendaya -Rue en la ficción- ya avisó por medio de sus redes sociales antes del estreno del tipo de contenido que se iba a tratar y ver. Destinada a un público con cierta madurez, que supiese encajar las tramas y distinguir los problemas actuales a los que se enfrentan muchos jóvenes. Escenas crudas, pero que se dan en el mundo real y que su reparto ha sabido interpretar de una forma que las ha erigido como auténticos iconos, dentro y fuera de la pequeña pantalla. ¿El último ejemplo de este triunfo absoluto? El nuevo proyecto de Barbie Ferreira: convertirse en embajadora de una importante firma de belleza.

El director de Euphoria tuvo claro desde un primer momento que no quería protagonistas con los que el público pudiera posicionarse entre el bando "bueno" o "malo", sino que cada uno tuviera una serie de actitudes diferentes gracias a las que el espectadoro pudiera empatizar. Es el caso de la actriz y modelo Barbie Ferreira, Kat Hernández en la serie. Una chica que se siente invisible entre su círculo más cercano, pero que sin embargo triunfa en la red, haciendo palpable en este caso la doble vida que llevan muchos adolescentes. Gracias al éxito de la serie, Barbie Ferreira ha logrado convertirse en una referente, es por ello que la firma YSL se ha interesado por ella nombrándola embajadora de YSL Beauty. Se trata de la primera modelo de talla grande elegida para representar a la marca en su línea de belleza, dentro de la que representará tres productos: la base de maquillaje Nu Bare Look Tint, la máscara Lash Clash y la fragancia Black Opium Eau de Parfum.

De modelo a icono de la 'Gen Z'

Barbara Ferreira nació en Queens, Nueva York, pero tiene raíces brasileñas. Comenzó en el mundo de la moda trabajando de modelo para marcas como Adidas, Asos, Forever 21, H&M o Missguided entre otras. Defesendora del body positive, fue nombrada en 2016 como una de las 30 adolescentes más influyentes por la revista Time. Ella misma asegura que no siempre le fue tan fácil posar delante de una cámara, pero que esto le enseñó a aceptar su cuerpo tal y como es.

Antes de triunfar en Euphoria, pudimos verla en otras series como Divorce, protagonizada por Sarah Jessica Parker, películas como Unpregnant y en un nuevo filme de terror, llamada Nope y dirigida por Jordan Peele, que se estrenará este mismo año. Samuel Levinson, el director de Euphoria, incorporó algunos aspectos de la propia Barbie a su personaje en la serie, con el que ella misma afirma sentirse bastante identificada.

Se ha convertido en toda una estrella, y los estilismos que lleva en la serie, creados por la diseñadora de vestuario Heidi Bivens, son seguido y copiados por millones de jóvenes de todo el mundo. El mismo fenómeno sucede con sus looks de maquillaje, hasta tal punto que se ha convertido en todo un referente de belleza. Por este motivo, la firma YSL ha decidido hacerla embajadora para representar YSL Beauty, aunque también es cierto que a Ferreira siempré le gustó el mundo del maquillaje. De hecho, afirma que si no hubiera sido actriz sería maquilladora.

No hay ninguna tendencia de belleza que se le resista y se atreve con todo, desde un estilo punk con mullet o ataviarse con un vestido de látex hasta asistir a la gala MET con un vestido confeccionado con perlas y cejas ultradepiladas. Inspirada en la década de los 90, es amante de lo vintage y le apasiona llevar ropa colorida, nada aburrida. Las sombras marcadas son parte de su sello de identidad, de hecho son miles los tutoriales virales en la red para conseguir copiar su maquillaje.

Icono del body positive, para Barbie lo más importante es quererse a una misma, saber aceptarse y entender que no hay que seguir los cánones de belleza que nos han ido inculcando, rompiendo de esa forma los estereotipos de belleza que existen en el mundo de la moda. En las redes muestra su cuerpo tal como es, sin la necesidad de utilizar aplicaciones para cambiarlo. De esa forma quiere hacer ver a la sociedad que no importa la talla que tengas, ya que no existe una estandar y eres bella seas como seas. Lo más importante es saber aceptarse y tener amor propio. Todo un ejemplo para muchas de las adolescentes que tienen problemas e inseguridades, que pueden ver como su actriz favorita triunfa y es feliz sin necesitar la aprobación de nadie, simplemente con su actitud ante la vida.