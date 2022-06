Selena Gomez se rinde a los 'mules' sofisticados que adoraba Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York'

Estos meses de buen tiempo están siendo la temporada estrella de los guiños a principios de milenio en términos FASHION. Una estética un tanto complicada de llevar que han acogido veinteañeras por todo el mundo y en la que encontramos el regreso de ciertas tendencias que un día fueron las más chic del momento: el tiro bajo, los maquillajes fantasía, los vestidos con aberturas... ¡Y Selena Gomez sabe bien de lo que hablamos! Sus últimas apariciones en eventos han demostrado que está al tanto de lo que ocurre sobre las pasarelas, por eso no nos extraña que sus elecciones de estilo se guien por esa nostalgia dosmilera, incluso reflejado en los complementos.

- Selena Gomez reafirma la vuelta del estilo 'preppy' con su último look español

Esta semana la protagonista de Los Magos de Waverly Place, dialogó junto a la ex Primera Dama Michelle Obama en la primera Cumbre de la Cultura de la Democracia en Los Ángeles sobre la importancia del voto femenino. Una cita en la que consolidó su pasión por la moda enfundada en un precioso vestido midi con estampado floral en rojo y blanco y el famoso escote halter, un diseño de la reciente línea veraniega de la casa italiana Prada. Y aunque la prenda nos ha inspirado para nuestra próxima salida nocturna, el detalle que nos ha conquistado por varias razones residía en sus zapatos, más bien dicho, en sus cómodos mules. Un diseño de varios centímetros de tacón con una pronunciada abertura en el empeine, conocido como el modelo Mora que reinterpreta la marca By Far y que popularizó uno de los iconos ficticios más queridos de la televisión, Carrie Bradshaw.

- El vestidazo más espectacular de Carrie Bradshaw vuelve a su armario ✨

El calzado 'dosmilero' más especial de la temporada

Así es, el calzado en color blanco que ha añadido la artista de Texas a su amplia colección, se trata de uno de los favoritos que lució la protagonista de Sexo en Nueva York a principios de siglo y que el verano pasado ya llevó la modelo Lily Rose-Depp para su fiesta de cumpleaños. Una propuesta elegante cuya silueta minimalista y de corte limpio estiliza el pie, por eso no nos sorprende que poco a poco los veamos pasearse por alfombras rojas y desfilar sobre el catwalk, aunque eso sí, ¡en diferentes tonos y acabados! Tal está siendo su regreso, que el imperio de la moda española, Zara, no ha dudado en añadir varias opciones similares a su apartado de novedades. Así que si estás en busca y captura del tacón fino que puedes llevar con un look de invitada o para una noche de amigas, sigue las pautas de estilo que marcó la columnista neoyorquina y ahora Selena Gomez, quien ha tomado el relevo.