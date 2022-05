Selena Gomez reafirma la vuelta del estilo 'preppy' con su último look español

Si hay algo que hemos aprendido de las tendencias es que la moda tiende a ser cíclica. Aquellos estilos que reinaron en décadas pasadas regresan con reinvenciones más afines a la actualidad. Y uno de ellos es el preppy, esa forma de vestir que puso de moda Cher Horowitz en Clueless durante los 90 y que vimos reflejada después en iconos como Blair Waldorf en Gossip Girl. Americanas de tweed, blusas con volantes o grandes cuellos, minifaldas, sandalias de tacón cuadrado... Las prendas del estilo preppy vuelven a estar de moda esta primavera. ¿No tienes claro cómo combinarlo? Selena Gomez nos acaba de dar una idea con su último look, para el que ha apostado por un traje que vas a poder copiar porque ¡es de una tienda española!

- Selena Gomez lanza un nuevo proyecto sobre salud mental relacionado con la moda

La protagonista de Only Murders in the Building se ha presentado así a un evento que Disney celebró anoche en Nueva York, luciendo un conjunto formado por una americana corta abotonada, con cuello de pico y solapa, que combinó con una minifalda recta de algodón a juego. Un traje en un veraniego tono melocón que llevó con una camiseta básica blanca y unos zapatos de tacón en gris plateado. Una forma especialmente elegante de apostar por el estilo preppy, con la que ha confeccionado un look sofisticado por menos de 80 euros. ¿Quieres hacerte con él? Puedes encontrar ambas prendas ahora mismo en tiendas.

- Hemos descubierto la nostálgica inspiración detrás del inesperado cambio de look de Selena Gomez

El conjunto de Selena pertenece a la nueva colección de Mango, una de sus firmas españolas favoritas. Y es que hace unos meses la también cantante se dejaba ver durante una de las promociones de su nueva serie con un modelo muy parecido, también con sello de la tienda española. Aquella vez apostó por un vestido rosa cut out de tweed que acompañó con una chaqueta. Si tu también quieres lucir el preppy como Selena, puedes hacerte con su misma falda (29,99 euros) y americana (49,99 euros) antes de que se agoten: están disponibles tanto en web como en tiendas físicas en una variedad de tallas que van desde la XXS hasta la XXL.