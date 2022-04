Hemos descubierto la nostálgica inspiración detrás del inesperado cambio de look de Selena Gomez

La primavera es época de cambios, no solo en el armario, también en términos de belleza; un hecho que parece que una de nuestras artistas favoritas se ha tomado al pie de la letra. La estrella que hace unos días vivió un percance con sus tacones en la alfombra roja, ahora presume de una nueva imagen gracias a un cambio de look que para nada esperábamos. Selena Gomez no tiene miedo a arriesgar, así lo ha confirmado con su última publicación en las redes sociales que en menos de 24 horas ha alcanzado los más de 5 milllones de likes, ¡y no es para menos! Su camaleónico repertorio le ha permitido lucir estas últimas temporadas desde una melena extralisa hasta el corte en tendencia que ha estrenado esta semana con mucha personalidad.

- Selena Gomez resuelve el misterio del 'desastre' de su autobronceador en la gala MET

Pero atención, porque no se trata de un corte cualquiera que pasa desapercibido. Como ya sabrás, ella es el perfecto ejemplo de un rostro redondo, por eso a sus fans y expertos en el sector les ha dejado sin palabras con esta propuesta capilar -bob desfilado y con flequillo- que los estilistas suelen aconsejar a chicas con el rostro alargado. Para sorpresa de todos, con este gesto -con el que además confirma su soltería con un video en TikTok- ha demostrado que no hay nada que se le resista porque este atrevido peinado también le queda genial. Según Sandra Sadler, co-directora del centro de belleza Coolday: "Es un cambio atrevido ¡pero súper bien pensado para su rostro redondo! Se trata de romper el óvalo desestructurando con la ayuda de capas desafiladas para dejar un efecto desfilado y desenfado. Esa técnica deja un corte de cabello aeroso, ligero, aportando un volumen equilibrado y atrevido para el óvalo del rostro dando un estilo juvenil. El detalle del flequillo desfilado es la guinda del pastel, dibuja una línea horizontal y rompe el efecto redondo dando así más personalidad y resaltando la mirada", cuenta a FASHION. Y si has seguido la trayectoria de interpretación de Selena durante estos años, la imagen con la que inicia los meses de buen tiempo que ha estado a cargo del célebre peluquero Orlando Pita, seguramente te resulte muy familiar: hemos descubierto la razón.

Y la inspiración la encontramos en...

- Cómo transformar la vulnerabilidad en fortaleza: Selena Gomez nos habla de su proyecto de belleza

Podríamos decir que la de Texas ha viajado en el tiempo, concretamente a la época en la que protagonizaba la serie Los magos de Waverly Place de Disney Channel con una estética totalmente diferente a la que nos tiene acostumbradas. Quizás por eso nos ha sorprendido tanto este cambio de look que guarda cierta relación con el que llevaba allá por 2007 en la pequeña pantalla, cuando interpretaba a la adolescente Alex Russo, quien lo lucía con una versión más aniñada y dulce. En este caso Selena apuesta por una línea muy parecida pero con ese toque rompedor que tanto nos gusta y que últimamente es uno de los más demandados en los centros de belleza. Para gustos, ¡colores! Definitivamente la actriz ha vuelto a ser objeto de inspiración para aquellas que estén buscando una buena excusa para que las tijeras -en buenas manos- le aporten una imagen diferente, pero recuerda: no es la mejor opción para los rostros redondos u ovalados como ella ya que añadirá más redondez a las facciones. ¿Lista para pedir cita en tu salón de confianza?