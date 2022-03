Selena Gómez apuesta por la salud mental en su nuevo e inesperado proyecto

Continuos lanzamientos de productos de belleza con su marca Rare Beauty, colaboraciones musicales inéditas como ha hecho con Coldplay, nominaciones internacionales por su talento sobre el escenario, apariciones en las alfombras rojas con looks de ensueño... ¡No hay nada que se le resista a Selena Gómez! Y la última aventura empresarial que anunció meses atrás, no tiene nada que ver con lo que ha hecho anteriormente, y sí, ¡ya ha visto la luz! Desde hace años, la de Texas se ha hecho eco de la importancia de cuidar nuestra salud mental, un hecho que vivió en primera persona y le llevó a frenar su carrera profesional durante un tiempo para dedicarse a ella misma. Por eso no nos extraña que la gran idea de fundar su propia compañía psicológica sea ya una realidad.

- Selena Gomez resuelve el misterio del 'desastre' de su autobronceador en la gala MET

Este paso tan importante y ejemplar es uno de sus mayores logros hasta la fecha. Aunque en un principio creíamos que se iba a embarcar con la compañía exclusivamente de su madre, Mandy Teefey, la realidad es que la artista se ha apoyado en la experiencia de otra mujer más para llevar a cabo uno de los proyectos más importantes de su vida, Wondermind. En su perfil oficial lo definen como "una empresa innovadora de fitness mental para TODOS", es decir, se trata de una bonita acción que tiene como objetivo visibilizar y hablar sobre los problemas, trastornos y enfermedades mentales a todo el público.

- ¿Lanzará su próximo álbum? El llamativo nuevo tatuaje de Selena Gomez esconde un secreto

Esta alianza de mujeres a la que ya puedes unirte en su larga lista de espera, la dirige junto a dos de las personas más importantes de su vida, su progenitora como hemos comentado y su mejor amiga, Daniella Pierson. "Cada una de nosotras hemos tenido nuestros propios problemas de salud mental y nos dimos cuenta de que no había un lugar inclusivo, divertido y fácil donde las personas pudieran reunirse para explorar, discutir y navegar sus sentimientos. Así que lo creamos", cuentan desde la marca. Wondermind no será un triunfo más que añadir al curriculum de la polifacética artista, es un antes y un después tanto en su vida, como en la de todos los cibernautas que quieran sumarse a esta aventura.

¿Cómo funciona Wondermind?

Entre los diferentes planes, motivaciones y charlas que podremos encontrar en la plataforma, también tendremos la oportunidad de escuchar diferentes podcast en los que intervendrán expertos en la materia que ofrecerán pautas a todos los usuarios para hacer frente a cualquier adversidad que se presente. Pero, ¿cómo funciona esta original compañía? Lo primero de todo es la práctica, como bien cuentan "la aptitud mental es un compromiso diario. Cuanto más practiques, mejor te sentirás, como si estuvieras haciendo ejercicio. Ofrecemos formas sencillas de hacerlo a través del contenido diario". El segundo paso es utilizar herramientas de calidad, "lanzamos medios y herramientas tangibles para respaldar su práctica de acondicionamiento mental, desde ejercicios diarios creativos hasta un reloj de arena para ayudar a concentrarse". Y por último, pero no menos importante, mantener conversaciones, "expresarlo todo puede ser difícil, pero cuando compartimos y nos abrimos, en realidad nos ayudamos mutuamente a sanar. Exploraremos los viajes de salud mental de otras personas a través de nuestro podcast, contenido diario y compañía de producción para ayudar a desbloquear los propios sentimientos y hacer saber que no estás solo". ¿Preparada para embarcarte en este viaje con Selena y sus chicas?