Selena Gomez se rinde a la moda española con el icónico look rosa que adoran las veinteañeras

Cambios de looks con sello nostálgico, proyectos inesperados como crear un gabinete de psicología, apariciones inéditas en las alfombras rojas... Selena Gomez está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera profesional y su amplio e inspirador armario así lo confirma. Estos días se encuentra en plena promoción de la segunda temporada de Only Murders in the Building -producción disponible en la plataforma de Disney Plus-, cita en la que ha vuelto a demostrar su auténtica pasión por la moda con un romántico pero al mismo tiempo atrevido estilismo que puede ser tuyo porque... ¡es de una firma española!

Después de estrenar un bonito corte de pelo que nos recordó a la época en la que protagonizaba la mítica serie de Los magos de Waverly Place de Disney Channel, la de Texas ha posado en el photocall enfundada en un conjunto rosa que nos ha hecho viajar al pasado, concretamente a una de las fechas claves de finales de los años sesenta. Se trata de uno de los hitos más conocidos de la historia de la moda, aquel en el que Jackie Kennedy llevó un traje de tweed -y no, no era de Chanel-. Poco a poco esta estética regresa al vestidor de las veinteañeras, ya vimos a Sydney Sweeney con una versión más arriesgada meses atrás, pero la de Selena se trata de una propuesta de una de las casas nacionales más conocidas de la industria, ¿adivinas cuál es?

El evento que ha protagonizado ha tenido lugar en Los Ángeles, ciudad en el que la primavera ya se ha instalado, por eso no nos extraña la propuesta preppy por la que ha optado la intérprete, aquella que muy pronto podrás llevar porque pertenece a la nueva colección de Mango, aunque está disponible exclusivamente en la página web.

Sobre unos sencillos mules de tacón negro, un básico de armario que toda experta tiene entre sus pertenencias, Selena ha lucido un minivestido rosa pastel de algodón con aberturas en los costados, una pieza ideal para los primeros días de buen tiempo -que puede ser tuya por 59,99 euros- a la que ha añadido una chaqueta crop con botones joya en contraste y bolsillos en los laterales que está disponible en tienda, también por 59,99 euros. Así que si entre tus planes tienes pensando ir a una comida o cena más especial, ya puedes incorporar este romántico look a tu repertorio de estilo para lucir estos meses de sol con diferentes tipos de calzado.