Selena Gomez revela la clave que le ha ayudado a mejorar su salud mental

Cada vez son más las celebrities que utilizan su influencia para visibilizar la salud mental, rompiendo el tabú entorno a ciertas enfermedades e insistiendo en la importancia de cuidarnos también por dentro. Y Selena Gomez ha demostrado que está más que comprometida con la causa. Hace tiempo que decidió adentrarse en el mundo empresarial lanzando su propia firma de maquillaje, Rare Beauty, y ahora se ha lanzado con un proyecto totalmente diferente. El año pasado anunció que tenía intención de formar una compañía psicológica que acaba de ver la luz: la artista ha inaugurado Wondermind, una "empresa de fitness mental para todos", como indican desde la plataforma, en la que ella misma ha querido compartir sus experiencias más personales.

Fundada junto a su madre, Mandy Teefey, y su amiga Daniella Pierson, Wondermind es una newsletter de suscripción gratuita con contenidos como podcast, charlas y herramientas para sentirse mejor. "No me da miedo hablar sobre mi salud mental", ha asegurado Selena Gomez en la entrevista con la que han estrenado su lanzamiento. Explica que en un principio su intención no era compartir sus experiencias, pero no le gustaba la idea de que los demás especulasen sobre ella. "Ahora me siento más libre, tengo el control sobre mi propia historia, y merece la pena".

¿Cómo ha logrado Selena Gomez mejorar su salud mental?

La cantante reveló en su momento que sufre ansiedad y trastorno bipolar, y que también tuvo que batallar con la depresión. Sobre ello suele hablar a menudo en sus redes sociales, un medio que ahora utiliza como un altavoz, pero que hace años le provocó tantas inseguridades que tuvo que tomar una decisión drástica. "Llevo cuatro años y medio sin entrar en Internet", ha revelado durante su aparición en el programa Good Morning America. "Ha cambiado mi vida completamente, ahora soy más feliz y estoy más presente. Entiendo el poder que tienen las redes, pero para mí, las noticias que son realmente importantes las obtengo a través de las personas que hay en mi vida".

En una entrevista para FASHION nos contó lo importante que ha sido para ella este detox digital. "Nos bombardean constantemente con historias sobre quiénes tenemos que ser o qué físico debemos tener. Y cuando no te sientes en tu mejor momento, es fácil caer en comparaciones", admitía. "Algo que ha sido muy útil para mi propia salud mental ha sido darme tiempo para desconectar, huir de las redes sociales y centrarse en mi misma".