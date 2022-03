La conexión entre el vestido de ensueño de Sarah Jessica Parker y... ¿'Los Bridgerton'?

Más de dos décadas después de hacerse mundialmente famosa gracias a Sexo en Nueva York, Sarah Jessica Parker continúa siendo uno de los iconos FASHION más influyentes de la televisión. Su pasión por la moda no solo forma parte de la personalidad de su personaje, sino también de la actriz en la vida real. Los impresionantes diseños de vestuario que hemos visto en And Just Like That han logrado que nos enamoremos (de nuevo) del armario de Carrie Bradshaw, pero esta vez acabamos de tener un flechazo con uno de los looks que ha llevado la intérprete fuera de la ficción. Un vestido de gasa rosa con pedrería que nos ha hecho soñar.

Como tantas otras veces, la actriz ha confiado en su amigo Prabal Gurung, quien ha confeccionado exclusivamente para ella esta pieza a medida. La ocasión lo merecía: tras el éxito del spin off de Sexo en Nueva York, Sarah Jessica Parker regresa al lugar donde dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación. Anoche estrenaba en Brodway Plaza Suite, la obra de teatro que protagoniza junto a su marido Matthew Broderick, junto al que recientemente ha celebrado sus bodas de plata. Y justo antes del evento, aprovechó para crear cierta expectación entorno a su vestido: "Esperad a ver la parte de delante", comentaba en redes sociales mientras nos enseñaba la espalda de este conjunto que acapara hoy los titulares de moda.

El diseñador estadounidense se inspiró ligeramente en el glamur de las estrellas de los 60 -una idea que la actriz reforzó con su maximoño con volumen-, para crear este vestido en seda rosa cubierto por una capa de gasa con cristales incrustados. Una pieza de manga larga, ceñida a la cintura, que caía en cascada hasta el suelo haciendo diversos pliegues. Pero... un momento: ¿no te recuerda al vestuario de cierta serie que acaba de estrenar su segunda temporada en Netflix? Aquella cuyos diseños han logrado inspirar un estilo propio, el Regencycore.

Tonos claros, texturas sedosas, pedrería, brillos, escotes cuadrados... ¡Lo hemos visto en Los Bridgerton! Su vestido podría integrarse perfectamente entre las elecciones que harían Phoebe o Kate Sharma para acudir a algún baile. Una conexión que probablemente no entraba en los planes de Prabal Gurung, pero de la que se han dado cuenta algunos de los seguidores de la actriz y de la serie británica, que estrenó el pasado viernes nuevos capítulos en la plataforma de streaming. La moda está muy presente en la ficción, que cuenta con un vestuario dirigido por Ellen Mirojnick en el que el azul y el rosa están muy presentes en las piezas que llevan sus protagonistas. Detalles que los más atentos han relacionado esta vez con el look de Sarah Jessica Parker en Brodway.