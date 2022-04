El increíble estilo de Lisette, la vecina 'cool' de Carrie en 'And just like that'

Son varios los cambios sustanciales que hemos podido ver en el regreso de Sexo en Nueva York. Quizá para compensar la ausencia de Kim Cattrall como Samantha, los creadores de And just like that, han optado por incorporar nuevos personajes a la trama. Por ejemplo, Seema, la agente inmobiliaria de la que Carrie (Sarah Jessica Parker) se hace amiga tras vender su piso. También está el personaje de Che Díaz (interpretado por Sara Ramírez, la doctora Torres en Anatomía de Grey) o Nya Wallace, la profesora de Miranda en la universidad. Sin embargo, ha sido la vecina cool de Carrie, Lisette, a quien da vida Katerina Tannenbaum, la que ha conseguido llamar la atención de las amantes de la moda. Como personaje secundario, la hemos visto en los dos últimos episodios de la serie de HBO Max, pero con estas escasas apariciones ya ha logrado despertar el interés de los seguidores de la ficción ambientada en Manhattan.

La actriz Katerina Tannenbaum, nacida en Ontario en 1993, se pone en la piel de Lisette, una joven diseñadora de joyas que vive justo en el apartamento de debajo de Carrie. Nada más verla, el personaje que interpreta Sarah Jessica Parker se siente fascinada por su estilo, su juventud y su grupo de amigos. No contaremos más acerca del argumento para evitar spoilers, pero lo que queda claro nada más ver a Lisette en escena es que podría ser una digna sucesora de Carrie en materia de estilo.

Como buena amante de la moda, se lanza a mezclas audaces donde una estética ecléctica se impone a las tendencias efímeras que dominan cada temporada. En uno de los episodios, lleva unas botas altas acolchadas con un vestido estampado semitransparente que desvela sutilmente la ropa interior. En otra de las escenas, aparece con unos llamativos pantalones brillantes y una chaqueta de pelo fucsia, dejando claro que para salir de fiesta el minivestido negro no entra dentro de sus elecciones. Diseños de firmas adoradas por millenials y la GenZ, como Jacquemus, conviven con prendas adquiridas en tiendas vintage (en la cuenta oficial que analiza el vestuario de la serie, indican que este look de fiesta es vintage).

Como decíamos, interpreta a una diseñadora de joyas, por lo tanto en su look los collares, pendientes y anillos en todas sus versiones tienen un peso destacado. En uno de los episodios podemos verla con un collar de la firma neoyorquina Jemma Wynne, una creación que desvela su signo del zodiaco, otra obsesión entre las amantes de la moda. Ese estilo de apariencia desenfadada, junto con el aire despreocupado que le proporciona su melena rizada (también muy comentada en las redes sociales), representa a la perfección las nuevas tendencias que conquistan a las generaciones más jóvenes. La buena acogida del personaje se refleja en las redes sociales, donde muchos aluden a la conexión entre Carrie y Lisette, como dos personas muy parecidas viviendo dos etapas vitales muy diferentes.

El estilo personal de Katerina Tannenbaum

Muchas veces ficción y realidad guardan alguna que otra coincidencia y en el caso de Katerina Tennenbaum, su habilidad a la hora de crear lookazos con personalidad también traspasa la pantalla. De momento, sus apariciones públicas han sido limitadas pero en las escasas veces en las que hemos podido verla, queda claro que es un potencial icono de estilo. Para acudir a la presentación de And Just like that, se decantó por un original conjunto asimétrico de Loewe. El pasado noviembre asistió como invitada a un evento de Chanel y se rindió al mono de pantalón corto más chic, un diseño en tweed blanco con cinturón de cadena que podemos imaginar con facilidad en el armario de Lisette en la serie. Con el episodio final a punto de estrenarse, queda poco para saber si el personaje interpretado por Katerina Tannenbaum tendrá alguna otra aparición estelar.