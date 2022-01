Sarah Jessica Parker renueva la prenda más icónica de Carrie Bradshaw

¡Ya está aquí! Después de años de rumores, meses de expectación y muchas imágenes filtradas del rodaje, por fin se ha estrenado And just like that, la continuación de Sexo en Nueva York que reúne de nuevo a Carrie, Charlotte, Miranda, Mr. Big y muchos otros personajes inolvidables de la famosa ficción. Aunque, sin duda, los fans echarán mucho de menos a Samantha, que aparentemente no estará debido a discrepancias entre Kim Catrall y Sarah Jessica Parker, esta serie promete (y mucho). Anoche los protagonistas se reunían en la Gran Manzana para la premier, cita en la que, como no podía ser de otra manera, vimos auténticos lookazos para el recuerdo, entre los que destacaba el de SJP, con guiño a su alter ego incluido.

VER GALERÍA

Conexión actriz/personaje

A lo largo de los años, la actriz ha dejado más que claro que comparte gusto por la moda con su personaje y que, al igual que ella, no tiene miedo a innovar con sus estilismos, atreviéndose incluso con las mezclas más imposibles y los diseños más extremos. En esta ocasión, quería potenciar la similitud entre ambos armarios recuperando (y reinventando) una de las prendas más características de Carrie: el tutú. Cualquiera que haya visto la serie sabe que la falda de tul es una pieza que la representa a la perfección, puesto que no solo aparecía en la cabecera sino que también hizo un cameo en la película de 2008, cuando la columnista estaba vaciando su casa para irse a vivir con Mr. Big.

- Sarah Jessica Parker se apunta a las mechas 'Grey Blending'

VER GALERÍA

Una princesa moderna

De esta forma, Sarah Jessica acudía a la presentación de su último trabajo con un voluminoso tutú rosa que formaba parte de un fabuloso vestido de Oscar de la Renta, un modelo gris satinado de escote corazón, cuerpo drapeado y falda asimétrica embellecida mediante aplicaciones de pedrería, bajo la cual asomaban las capas de tul al más puro estilo 'Cenicienta moderna'. Para completar ese aire teatral que tanto le gusta a la actriz, añadía también una capa de gasa a juego, y remataba con un bolsito de mano plateado con detalles bordados. Asimismo, se calzaba unos salones fucsias de acabado satinado que conectaban con los brillantes de su gargantilla, y recogía su melena en un moñito alto de bailarina muy acorde al look.

- Sarah Jessica Parker responde a las críticas sobre su físico en el rodaje de 'And Just Like That...'

VER GALERÍA