Las protagonistas tuvieron una sonada discusión en 2018 ¡Mr. Big al rescate! Chris Noth defiende a Sarah Jessica Parker en el enfrentamiento con Kim Cattrall Los rumores en torno a la mala relación entre las actrices han llegado a situarse como el motivo de la ausencia del personaje de Samantha en 'And just like that…'

And just like that…, el reboot de la icónica Sexo en Nueva York ya es una realidad. Una secuela que rescata las aventuras de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y sus amigas en la Gran Manzana y que no ha llegado libre de polémica, sobre todo por la sonada ausencia de Kim Cattrall, la actriz que interpretaba a Samantha. Desde que se supo que la intérprete no formaría parte de la nueva serie han sido muchas las razones que se han barajado como el detonante de esta decisión y no han sido pocas las voces que han situado la mala relación entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall como el motivo principal, aunque la protagonista siempre ha negado cualquier conflicto entre ellas. Ahora, ha sido Chris Noth, el actor que da vida a Mr Big, quien ha alzado la voz para defender de las críticas a Sarah Jessica Parker, demostrando su apoyo incondicional a la que es su gran amor en la pantalla.

Chris Noth no tiene "ni idea" de por qué Kim Cattrall no está en And just like that…. Al menos así lo ha explicado en una entrevista con The Guardian en la que ha defendido a Sarah Jessica Parker ante cualquier crítica y ha dejado claro que haría todo lo que esté en su mano por proteger a su amiga: "Tengo que decirte que no tengo ni idea de lo que piensa (Cattrall), ni de sus emociones", ha respondido el actor sobre la ausencia de la actriz sin querer entrar en detalles. "Sí sé que soy muy amigo de Sarah Jessica y las descripciones de ella ni siquiera se acercan a la realidad. A mí me gustaba, pensaba que era maravillosa en la serie y algunas personas siguen adelante por sus propias razones. No sé cuáles eran las suyas. Sólo deseo que todo esto no hubiera ocurrido porque fue triste e incómodo", se ha limitado a decir el actor sobre la polémica en torno a la presencia de Samantha en el reboot.

El actor que da vida a Mr. Big sí ha querido explayarse algo más cuando le han preguntado si el enfrentamiento entre las actrices ha llegado a poner en una tesitura incómoda al resto del elenco. Sin dudarlo, Chris Noth ha respondido contundentemente: "No me gusta que nadie hable mal de Sarah Jessica". Tras explicar lo desagradable que le resulta que critiquen a su compañera de reparto ha concluido diciendo: "Me siento muy protector con ella y eso no me gustó. Eso es todo lo que diré al respecto."

La enemistad entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall, que supuestamente comenzó cuando la intérprete de Samantha se negó a rodar una nueva película sobre la serie, alcanzó dimensión pública cuando en el año 2018 la intérprete de Carrie Bradshaw le envió un mensaje de pésame a su compañera por la muerte de su hermano. Un gesto que no sentó nada bien a Cattrall que le respondió que "dejara de usar la tragedia para restaurar su imagen de chica buena".

