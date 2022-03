'Regencycore', el estilo que continúa imparable con el fenómeno de 'Los Bridgerton'

Luces, cámara ¡y acción! No estamos paseando por el Palacio de Versalles ni visitando el rodaje de una serie de época, pero un rincón de Madrid se ha convertido en el epicentro del glamour y el estilo gracias a uno de los estrenos más esperados de los últimos tiempos. ¿Te imaginas vivir en primera persona la experiencia de pertenecer al mundo de Los Bridgerton por un momento? Con motivo del lanzamiento de su segunda temporada -que podrás ver el 25 de marzo-, la plataforma de Netflix ha celebrado una exclusiva cita en el Teatro Real en la que ha reunido a rostros conocidos de la industria para conocer su vestuario, que en parte está elaborado en talleres del país.

La modelo Minerva Portillo, la influencer Marina Llorca y Lulú Figueroa, entre las protagonistas

Pero no se ha tratado de un evento más en el extenso calendario de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. En esta ocasión los invitados han podido disfrutar de un sorprendente e inesperado desfile protagonizado por celebridades como Juan Avellaneda, Cósima Ramírez, Marta Ortiz, Luna Leoni, Boris Izaguirre, Minerva Portillo, Lulú Figueroa y Nona Sobo entre otros ¡que no ha dejado indiferente a nadie! Cierra los ojos e imagina que viajas atrás en el tiempo a una de las épocas más glamurosas de los últimos siglos donde las sobrefaldas, los delicados corsés, los vestidos de corte imperio, largos guantes de seda y tocados llamativos forman parte del guardarropa de las chicas más estilosas del momento, ¿no es impresionante?

- Los secretos de la nueva temporada 'Los Bridgerton': ¿por qué es importante el color del vestuario?

La actriz Nona Sobo desfilando en el Teatro Real con la tendencia Regencycore

Un sueño que se ha hecho realidad en pleno corazón madrileño gracias a la selección adaptada de la estilista Ángela Esteban Librero, quien se ha encargado de la pasarela más fotografiada de la jornada dejándonos con ganas de conocer más sobre lo que veremos en la próxima entrega. Pero lo que sí podemos confirmar es que el delicado y romántico estilo Regencycore que la serie ha puesto en el foco de las tendencias ¡está viviendo su mejor época! Desde que salió a la luz allá por 2020 vimos como poco a poco las expertas en materia añadían ciertas prendas de época a su repertorio, ahora las pasarelas más importantes del mundo lo han incorporado a sus recientes colecciones, instaurando así una nueva era donde diseños de inspiración vintage se convierten en la joya de la corona de un look, literalmente.

- ¿Sabías que hay una conexión muy FASHION entre 'Los Bridgerton' y 'Cinderella'?

El vestuario de 'Los Bridgerton' en versión 'made in Spain'

La moda no ha sido un simple accesorio en la producción de Shondaland, se ha convertido -además de en uno de los objetos de búsqueda más virales en Internet- en el hilo conductor de las diferentes historias de amor y amistad, por eso no nos extraña que esta acción para promocionar la siguiente entrega se haya enfocado en el vestidor de sus protagonistas. Estos trajes que se han paseado por las estancias del Teatro Real de Madrid, forman parte de una de las producciones más exitosas de los últimos años, pero lo que seguramente no sabías es que algunas de ellas están confeccionadas por artesanos y costureros españoles, de ahí a que la relación con la familia Bridgerton sea inlcuso más especial y estrecha. ¿Preparada para disfrutar de los cotilleos de Lady Whistledown que revolucionan al barrio más exclusivo de Gran Bretaña?

Las hermanas Ana y Casilda Finat con Juan Avellaneda y Cósima Ramírez, hija de Ágatha Ruiz de la Prada