Los secretos de moda de la Fashion Week de Madrid desvelados por Lady Whistledown

Querido lector, ha llegado el momento de hacer nuestras apuestas para la inminente temporada social: la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Y siempre son las mismas dos palabras las que acuden a la mente de esta autora a la mañana siguiente de una gran fiesta: sorpresa y deleite. Es solo en los eventos más importantes de la capital española, como este, en los que encontramos a aristócratas y celebrities en un mismo lugar. Me presento, mi nombre es Lady Whistledown. Usted no me conoce, y tenga la seguridad de que nunca lo hará. Pero sepa, querido lector, yo sí le conozco a usted, y a toda la créme de la créme de la sociedad madrileña.

El 9 de marzo se celebró el Bridgerton Fashion Show en el Teatro Real de Madrid. Un desfile en el que los más imponentes diamantes de la sociedad se presentan ante la mirada atenta de las caras más conocidas de España, convirtiéndose en el punto de partida de la Semana de la Moda de Madrid y haciendo una oda a la tendencia Regencycore que Los Bridgerton han propiciado. Punto por punto, desvelaré todos los secretos que he presenciado de este suceso tan romántico, provocativo y divertido. Y prepárese, porque los escandalosos relatos de la velada fueron tan interesantes como sorprendentes, una auténtica delicia periodística. Y yo, pienso contarlo todo:

VER GALERÍA

DESCUBRE LA NUEVA TEMPORADA DE LOS BRIDGERTON

El imponente estilismo, que no dejó a nadie indiferente con la tendencia Regencycore

En Los Bridgerton, la moda es un protagonista más de la insinuante trama, es uno de sus sellos de identidad. Una selecta lista de modelos, influencers, actores y personajes de la socialité española visten una selección de piezas originales de la serie para celebrar la tendencia que triunfa esta temporada: Regencycore, en todo su esplandor. Inspirado en la época de la regencia inglesa del siglo XIX, este estilo traspasa la pantalla y llega al Teatro Real con pronunciados escotes, vestidos de corte imperio, corsés y mangas farol fusionados con ideas de moda actual en maquillaje y complementos. Los estilismos están firmados por Ángela Esteban, una de las directoras de arte más reconocidas internacionalmente que ha trabajado con artistas como Rosalía, Madonna o DIPLO.

VER GALERÍA

Los diamantes de la temporada hacen su debut en pasarela

El diamante de la temporada es una joya mucho más preciosa y rara de lo que ya se pensaba. Celebrities de la talla de Cósima Ramírez, Antonia Dell’Atte, Juan Avellaneda, Lulu Figueroa, Boris Izaguirre, Marta Ortiz, Luna Leoni, Pino Montesdeoca o Casilda Finat desfilaron con los trajes originales de la serie, absolutamente preciosos e impresionantes, con la aspiración de convertirse en el diamante incomparable de la sociedad. ¿Cuál será el favorito de la reina? Yo ya tengo el mío… Pino Montesdeoca, quien cerró el desfile con la elegancia y energía que la caracteriza.

Una guest list muy selecta, digna de los encuentros más apetecibles (y escandalosos)

Por suerte, querido lector, esta servidora actúa también como espía. No solo estoy atenta a los sucesos más jugosos, sino, también, al veredicto de los asistentes. En el front row pudimos ver a personajes como Agatha Ruíz de la Prada, Amelia Bono, Josie, Paula Ordovás, Rossy de Palma, María Palacios, Eugenia Osborne, todos vestidos a la altura de un encuentro aristocrático, debo decir. “Ha sido alucinante”, “qué bonito todo”, “unos looks impresionantes”, fueron algunas de las sentencias que llegaron oídos de esta autora. Y, como diamantes favoritos más repetidos entre el público estuvieron Luna Leoni, Antonia Dell’Atte y Juan Avellaneda. Seguro que estas gemas ahora serán más valiosas.

VER GALERÍA

Un escenario de celebración insuperable: el Teatro Real con vistas al Palacio

Después de disfrutar del desfile en los salones más exclusivos del Teatro Real (salón Vergara y Salón Falla), pasamos a uno de los momentos cúspide en todo encuentro: la celebración. Al ritmo de la música de la Film Symphony Orchestra con canciones originales de la serie, los protagonistas aplauden el triunfo de su presentación. Entre risas, burbujas, canapés y (mucho) cotilleo, la terraza del Teatro Real fue el escenario perfecto para el cóctel del evento social. Y, como no podía ser de otra forma, casi como un invitado más, nos encontramos al Palacio Real de espectador.

VER GALERÍA

Los Bridgerton vuelven el 25 de marzo con su segunda temporada

Y he dejado lo mejor para el final. Mi punto fuerte, me atrevo a decir: los escándalos y la revelación del tráiler de la segunda temporada. En esta entrega, seguimos a Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), el mayor de los hermanos Bridgerton y vizconde, mientras se dispone a encontrar a una esposa adecuada. Por supuesto, el deber siempre pone en jaque los deseos del corazón, pero, el amor, nunca respeta las reglas. Y esta no será la excepción.

Loading the player...

También, parece que la reina tiene planes de desenmascarar a esta autora… ¿Divertido? Bastante. ¿Posible? Por supuesto que no. Si hay alguien que continuará compartiendo los escándalos más jugosos de Los Bridgerton, soy yo. Le espero, querido lector, a partir del 25 de marzo por Netflix.

Atentamente, Lady Whistledown.