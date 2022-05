El regreso triunfal de Sarah Jessica Parker a la Gala MET con un simbólico look y tocado 'XL'

Es la reina de la alfombra roja. Icono de moda dentro y fuera de la pantalla, Sarah Jessica Parker ha vuelto a la Gala Met después de su ausencia el pasado año. La actriz siempre arriesga con sus elecciones e interpreta el código del vestuario hasta las últimas consecuencias. Algunos de los estilismos más recordados de esta exclusiva fiesta llevan su nombre y apellidos. En la edición de 2022, con la temática Gilded Glamour perfecta para marcar la diferencia con conjuntos extravagantes y cargados de significados, la intérprete ha vuelto a ser una de las más aplaudidas a su llegada a la escalinta del Museo Metropolitano de Nueva York.

Sarah Jessica ha elegido un diseño del estadounidense Christopher John Rogers, una de las firmas de mayor proyección del momento. Inspirada en el estilo opulento de finales del siglo XIX y comienzos del XX, marco temporal de esta Edad dorada, la actriz ha elegido un look con estampado de cuadros en blanco, gris y negro. Una propuesta formada por un corsé con botones delanteros y palabra de honor que enfatiza el busto y afina la cintura gracias a un marcado corte péplum. La pieza incorpora manga larga rematada con lazos a la altura del codo. La falda se alarga más allá del suelo y potencia el volumen en la cadera, creando esta característica silueta, donde la forma entallada del busto contrasta con el volumen de la falda.

Un look cargado de historia

La actriz ha desvelado la inspiración detrás del estilismo a su llegada a la Gala. Se trata de un homenaje a Elizabeth Hobbs Keckley, la primera diseñadora y modista afroamericana en la Casa Blanca. Tal y como ha explicado la intérprete, Hobbs fue esclava durante su juventud y en 1860 logró convertirse en la modista de la primera dama Mary Todd Lincoln.

Por supuesto, en el look de Sarah Jessica tampoco ha faltado el accesorio preferido de la actriz de And just like that para las grandes ocasiones. Como suele ser habitual, ha optado por rematar el vestuario con un increíble tocado de Philip Treacy. Un diseño tipo diadema que combina una gran flor central en color fucsia con detalles de plumas y rejilla cubriendo el rostro. Fiel a su gusto por los looks de alto impacto, Sarah Jessica Parker ha marcado la diferencia también con su look de belleza. En concreto, con el moño múltiple que ha lucido. Un elaborado recogido que combina en un mismo peinado varios moños y una coleta baja. No hay un lugar mejor para arriesgar, que la Gala Met y Sarah Jessica Parker lo tiene claro.