El bombazo sobre la segunda temporada de 'And Just Like That' que tiene divididos a los 'fans' de Carrie

Es bien sabido que volver con tu ex probablemente no sea la mejor decisión ni mucho menos un buen consejo para ofrecer a tus amigas. Podríamos contar con los dedos de una mano las parejas que han conseguido darse (con éxito) una segunda oportunidad, pero Carrie Bradshaw hará caso omiso a cualquiera de nuestras advertencias. Su relación intermitente con Mr. Big agotó la paciencia de Miranda, Samantha y Charlotte a lo largo de seis temporadas y dos películas de Sexo en Nueva York, aunque la pareja persistió hasta la primera temporada de And Just Like That. Como los viejos hábitos nunca mueren, parece que, en esta siguiente entrega, la columnista lo intentará una vez más con otro de sus novios más recordados, o al menos eso podemos deducir de las fotografías publicadas por Sarah Jessica Parker, que han alcanzado el estatus de 'viral' con más de un millón de likes.

Confirmado por Sarah Jessica Parker: ¡Vuelve Aidan Shaw!

En cuestión de horas, estas imágenes publicadas por la actriz, así como por la cuenta oficial de And Just Like That en redes sociales, han superado el millón de likes. Y no es para menos porque, de la mano de Carrie Bradshaw, vemos al diseñador de muebles que se ganó nuestros corazones en Sexo en Nueva York. Los 'fans' no tardaron en reaccionar con emoción al regreso de Aidan, demostrando que, 20 años después de la emisión original, hemos dejado de perseguir relaciones tóxicas en busca de alguien como él. "El amor sano gana ❤️❤️ ", decreta una seguidora; "He estado SOÑANDO con esto", continúa otra; "Todavía está bueno 🔥", sentencian.

¿Estamos de acuerdo con todas? Sí, absolutamente. De hecho, son escasos los comentarios en apoyo al personaje de Mr. Big, quien fue pilar de la trama de la primera temporada, pero ello no significa que las audiencias estén a favor de que Carrie vuelva con su ex.

Para las seguidoras más devotas de la saga, la noticia no será del todo una sorpresa, pues el pasado mes de agosto de 2022 se informó que John Corbett, quien interpreta a Aidan, sí aparecería en la segunda temporada de And Just Like That, un anuncio que suscitó toda clase de especulaciones ahora que Big no se encuentra en el panorama. En abril de 2021, mucho antes del estreno de la primera entrega, el actor había confirmado al New York Post su regreso: "Creo que podría estar en unos cuantos episodios". Sin embargo, jamás apareció, así que los espectadores lo tomaron como una broma de mal gusto para desviar la atención del guion verdadero. Habíamos sido engañadas...¿o no?

¿El mejor novio de Carrie? Un dilema que divide a sus 'fans'

Bill, Berger, Petrovsky, Jeremy, Big... la lista de parejas que tuvo la protagonista de Sexo en Nueva York es tan extensa como variada que las seguidoras de la serie no se cansan de desglosarla y analizarla cuando la oportunidad se presenta. Lo cierto es que, desde la emisión de la saga original, Aidan Shaw ha sido uno de los novios preferidos por el público. Hasta podríamos decir que quien no merece esta segunda oportunidad es Carrie, después de una sucesión de mentiras e infidelidades que, a pesar de todo, él estuvo dispuesto a perdonarle: "Ella ROMPIÓ su corazón", comenta un usuario, mientras que otro declara: "Ella jamás mereció al pobre Aidan".

Carrie y Aidan fueron pareja entre las temporadas tres y cuatro de la serie original hasta que cancelaron su compromiso cuando la columnista confesó que no había superado a Big. Tiempo después, él le cuenta que se casó con una diseñadora de muebles, con quien tuvo un bebé llamado Tate. ¿Significa que nuestra obsesión por Aidan acabó aquí? ¡Claro que no! Recordemos que, por obra del destino, la expareja se encontró en Abu Dabi por la segunda película de Sexo en Nueva York y pudimos revivir la química innegable que existe entre ambos. ¿Es quizá un adelanto de lo que veremos en esta próxima temporada? Habrá que esperar para saber los detalles.