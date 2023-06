El bombazo que ha revolucionado las redes: Kim Cattrall vuelve a trabajar con Sarah Jessica Parker

Estamos contando los días para poder dar a play y descubrir las aventuras y lookazos de la segunda y esperadísima temporada de And Just Like That que aterriza el próximo 22 de junio. Después de saber que uno de los amores del pasado de Carrie Bradshaw vuelve a escena dejándonos momentazos e imágenes para la historia, nadie imaginaba que otro personaje del casting original también aparecería en esta entrega. Hace tan solo unas horas se ha confirmado que veremos a Kim Cattrall en acción junto a las que fueron sus grandes amigas.

Tiempo atrás, en el estreno del reboot de la conocida serie de los noventa que llegó a nuestras pantallas en diciembre de 2021, sorprendió la ausencia de una de sus protagonistas más aclamadas: Samatha Jones. Todo apuntaba que era consecuencia de la mala relación que tiene su intérprete con Sarah Jessica Parker en la vida real, pero parece que esas tensiones han quedado en un segundo plano, porque el célebre y revolucionario personaje de Sexo en Nueva York, recupera su puesto. Bien es cierto que apareció en los primeros capítulos a modo de mensaje de texto, pero han afirmado que esta vez hará un cameo.

No han desvelado más detalles, pero tras las declaraciones que la actriz dio en el pasado sobre que jamás volvería a trabajar con sus antiguas compañeras de reparto, con las que alcanzó el éxito, esto demuestra que siempre hay margen a cambiar de opinión. Y más al comprobar el triunfo que esta versión actualizada, disponible en la plataforma de Prime Video, está teniendo. Aunque adoramos a la columnista neoyorquina y su impecable armario, es cierto que Samantha tiene un carácter y un estilo de vida totalmente diferente al de sus mejores amigas. Divertida, desenfadada, independiente y hablaba sin tabúes respecto al sexo y las relaciones amorosas, algo que encaja muy bien con la sociedad de hoy en día.

Recordemos que la amistad entre Carrie y ella no surgió en los primeros capítulos de la serie noventera. Si eres fan de la historia, seguramente sabrás que hay una precuela que narra cómo se conocieron décadas atrás, The Carrie Diaries, que se estrenó en 2013. En ella se cuenta que, cuando la que aún no era escritora llegó con las manos vacías a Nueva York para cumplir el sueño americano, Samantha, algunos años más mayor que ella, le abrió las puertas de su casa. Aunque es cierto que está interpretado por otras actrices, demuestra la esencia y la conexión que tenían ya desde el comienzo. Estamos deseando ver cómo vuelven a compartir escenario, ¡seguiremos informando!