Se confirma la secuela de 'El diablo viste de Prada': todo lo que sabemos sobre uno de los regresos más esperados

Dicen que cuando el río suena... agua lleva. Y El diablo viste de Prada, aquella adaptación de la novela de Lauren Weisberger que fue llevada a la pantalla hace casi dos décadas, lleva dos años haciendo sonar los rumores sobre una posible continuación que parece haberse confirmado finalmente. Cuando han preguntado a sus protagonistas en los últimos meses, parecía que no se ponían de acuerdo: mientras que Emily Blunt (la asistente de la implacable Miranda Priestly) admitía en una entrevista que estaría dispuesta a participar en la película, Anne Hathaway (Andy Sachs) confesaba que no creía posible lanzar una secuela. Hace unas horas, sin embargo, las milenial que rendimos culto a esta cinta durante años, hemos recibido una inesperada noticia: según confirma Puck y recoge Variety, Disney+ ha dado luz verde al guion para continuar con la historia.

Parece que la productora de cine Wendy Finerman contratará a la misma guionista de entonces, Aline Brosh McKenna, quien ya habría dado forma al argumento de esta nueva película. Según aseguran desde Puck, fuentes involucradas en llevar a la pantalla la continuación del film, han confirmado que tanto Meryl Streep como Emily Blunt estarán presentes, aunque se desconoce si Anne Hathaway también aparecerá.

'El diablo viste de Prada 2': ¿de qué irá?

Recordemos que la primera película termina con Andy renunciando al trabajo por el que "cualquier chica mataría" (lo sentimos, pero los spoilers ya han prescrito) dejando atrás a la revista, a Miranda Priestly y a su relación con Nate. La nueva historia se centrará en Miranda, quien testigo del final de su carrera y del declive de las revistas tradicionales, se ve obligada a enfrentarse a su antigua ayudante, Emily. Esta es ahora una poderosa ejecutiva de un grupo de lujo, cuyo dinero Priestly necesita desesperadamente.

Una trama que dista de la original, pues, aunque en pantalla todavía no existe la continuación de El diablo viste de Prada, sí está disponible en papel desde que su autora lanzase en 2014 el libro La venganza viste de Prada: vuelve el diablo. En esta ya han pasado diez años desde que Andy dejó a Miranda, se encuentra a punto de casarse con una nueva pareja y ha fundado su propia revista de la que es socia Emily, y la cual duda si vender o no al grupo al que pertenece su antigua jefa. Lo que no sabemos es si encontraremos similitudes entre la novela y la nueva película.

¿Cuándo se estrenará 'El diablo viste de Prada 2'?

Es pronto para responder a una de las preguntas más formuladas desde que se dio a conocer el lunes la noticia que Puck daba en exclusiva, pues todavía Disney+ no se ha pronunciado al respecto. Teniendo en cuenta que el guion parece estar solo encaminado, pero no escrito, y que ni siquiera ha comenzado el casting -que sepamos- o las grabaciones, solo nos queda esperar pacientemente a conocer más detalles, aunque lo que es seguro es que no será 2024 el año en el que vea la luz.

De momento podemos volver a ver por enésima vez la película que logró coronarse como la comedia con el vestuario más caro del mundo. Y es que cada escena está repleta de piezas exclusivas de firmas como Chanel, Valentino o Dolce & Gabbana. Un escaparate, ahora nostálgico, a la moda de los 2000 que le hizo ganar un Oscar a la famosa estilista Patricia Field (Sexo en Nueva York, Emily in Paris...) por su impecable trabajo.