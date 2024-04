Anne Hathaway deslumbra en Nueva York con un espectacular vestido rojo de original escote

Anne Hathaway, reconocida por su impecable estilo y un refinado gusto que sabe aunar diseños seductores y llenos de clase a la hora de vestir en actos públicos, ha llamado la atención con su último y radiante look durante la première de su última película, La idea de tenerte (The Idea of You). En el esplendor de la alfombra roja del Lincoln Center en Nueva York, la actriz deslumbró a todos con un vestido rojo que no pasó para nada desapercibido. En concreto, la estrella, reconocida por sus papeles en grandes películas como Princesa por Sorpresa o El Diablo se viste de Prada, sorprendió a los allí presentes con un llamativo vestido rojo sin tirantes y de estilo corsé, que estaba perfectamente confeccionado para hacer alarde de su silueta.

Sobre el vestido

Su elección de vestuario para la noche del 29 de abril fue simplemente impecable. El vestido largo en un audaz tono rojo ardiente, resultó ser un diseño de la firma Versace con detalles cut out y una sugerente abertura en la pierna derecha, una elección que resaltaba su figura de manera elegante. Pero, lo que realmente hizo que el vestido se destacara, fue su escote strapless en forma de W y con atrevidas aberturas en la zona alta del abdomen, añadiendo un toque de sensualidad a la vez que manteniendo la sofisticación. Combinado con zapatos de salón a juego y joyas de Bvlgari, Anne Hathaway indudablemente fue el centro de atención esa noche.

Una elección sencilla y sofisticada

Por otro lado, su elección de maquillaje y peinado complementó perfectamente su vestimenta. El maquillaje de estilo clean tan característico de la actriz resaltaba su belleza natural, con una sombra de ojos suave y un sutil labio en tonos rosa.malva con un acabado brillante que realzaba su luminosa piel. El peinado, una coleta alta con el flequillo suelto, no solo añadió una dosis de modernidad, sino que también permitió que el vestido y las joyas fueran los verdaderos protagonistas, al dejar los hombros descubiertos. Cada detalle de su apariencia contribuyó, a que, en conjunto, el look se consolidara como un claro ejemplo más de su estatus como un icono de la moda.

La versatilidad de la actriz

Anne Hathaway no se detuvo ahí. Solo unas horas antes del estreno, la actriz sorprendió también con otro bonito total look, pero en esta ocasión compuesto por un vestido celeste, con transparencias de la firma Simkhai y unos tacones a juego. Su capacidad para cambiar de estilo con facilidad y adaptarse a diferentes eventos la convierte en una actriz que siempre llama la atención por su maestría a la hora de vestir durante la promoción de sus películas, estrategia que también siguen otras grandes compañeras de profesión como Margot Robbie o Zendaya.

¿Cuándo disfrutar de La idea de tenerte?

La película, basada en la novela de Robinne Lee y dirigida por Michael Showalter, estará disponible en la plataforma de streaming Prime Video a partir del 2 de mayo. No te pierdas la oportunidad de ver a Anne Hathaway brillar de la mano de Nicholas Galitzinem, actor con el que coprotagoniza la película.