El minivestido de cristales con el que Anne Hathaway revive la moda disco

Parece que fue ayer cuando nos quedamos prendados de la interpretación de Anne Hathaway en Princesa por sorpresa (2001), pero la realidad es que ha llovido mucho desde entonces. Aquella actriz que dio vida a una inocente y natural Mia Thermopolis, como todo buen integrante del séptimo arte, ha evolucionado, sabiéndonos regalar tanto estrenos cinematográficos de impacto como propuestas de indumentaria dignas de alfombra roja. Un estilo impecable que sigue sin pasar desapercibido en cada una de las apariciones públicas de la actriz. ¿La más reciente? En el estreno mundial de The idea of you, su nuevo trabajo junto a Nicholas Galitzine, celebrado en The Paramount Theatre de Austin (Texas) con motivo del evento anual SXSW Conference & Festivals.

A partir del próximo 2 de mayo podremos ver a la protagonista de One Day en la que promete ser la comedia romántica del año. Un filme que es la adaptación de The idea of you, la novela debut de Robinne Lee sobre el fanfic del fenómeno pop Harry Styles. La ocasión lo merecía, por lo que no es de extrañar que la natural de Nueva York quisiera dejarnos boquiabiertas con su último look. Hablamos de un minivestido diseñado para devolvernos a las pistas de baile (sí, esas de las que en algún momento hemos querido ser dueñas).

Anne Hathaway revivió la moda disco con una pieza que se encuentra bajo la firma de Patou, perteneciente a la colección de Primavera/verano 2024 de la casa. Se trata, tal y como asegura la firma, de una prenda que pretende hacernos rememorar todas esas noches de verano que repetiríamos una y otra vez. Una confección de tirantes anchos y escote corazón arquitectónico que Hathaway lució ayer con algunas variaciones, dado que la original lleva una lazada en la zona del pecho y la suya, en cambio, no.

Un modelo brillante cuajado de strass y ondulaciones tanto debajo del pecho como en el bajo conseguidas a partir de incrustaciones de cristal que Hathaway, con la ayuda de su habitual estilista Erin Walsh, combinó con unos zapatos de pulsera metalizados en plateado y bolso rectangular con cadena dorada a juego.