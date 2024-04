Los looks de invitada con 'animal print' más rompedores fichados en la noche madrileña

Desde la década de los 70, es posiblemente uno de los estampados más populares dentro del mundo de la moda. El animal print ha logrado ganarse a pulso la etiqueta de atemporal, aunque ha sido este 2024 cuando ha experimentado un curioso resurgir. La fiebre que provocó Zara hace unas semanas con sus pantalones virales de leopardo, es solo un ejemplo de cómo este dibujo inspirado en el mundo animal que celebrities como Kate Moss llevan décadas defendiendo, está viviendo su mejor momento. Tanto es así, que incluso ha logrado colarse entre los looks de invitadas de esta primavera. Así lo comprobábamos hace unos días en una fiesta celebrada en Madrid, donde sus asistentes coincidieron con este tipo de estampado, demostrando que se puede adaptar muy bien a un evento de noche, independientemente del estilo o la edad.

La semana pasada se presentaba en la capital la colaboración de Toyota y la firma de moda española The 2nd Skin Co, una nueva versión del Toyota Yaris Cross Electric Hybrid personalizado por los diseñadores con este estampado que, además, marcó buena parte de la etiqueta con propuestas de lo más inspiradoras. Carola Baleztena se atrevía a llevarlo por partida doble con un conjunto de pantalón de tiro alto acampanado, junto con una blusa satinada de lazada al cuello. Un dos piezas de Coosy que fusiona este print en diferente tamaño y que completó con un bolso de mano rojo, uno de los colores claves a la hora lucir con estilo este estampado.

La actriz de Élite Martina Cariddi también apostaba por duplicarlo en su elección, con un vestido midi de tirantes anchos y cuello redondo, perteneciente a una de las últimas colecciones de Desigual, junto a un bolso acrílico en forma de corazón. La suya era sin duda una de las apuestas más rompedoras de la noche, con un toque dosmilero dado por su peinado con diadema ancha y un calzado de invitada poco convencional: unas botas Dr. Martens con cordones blancos.

El negro, infalible para llevar el 'animal print'

Puede que sea una de las combinaciones más clásicas, pero es precisamente lo que le otorga su éxito. Y es que no siempre resulta sencillo combinar el estampado de leopardo sin caer en el exceso: para estas ocasiones en las que queremos dotarlo de elegancia, llevarlo junto a otras prendas en el tono más oscuro, se convierte en el recurso más práctico. Así lo hacía Andrea Pascual, con una falda satinada que conjuntaba con americana negra y sandalias de tiras a juego.

Propuestas diferentes

Esta temporada, el animal print reafirma su triunfo adentrándose incluso en eventos como una boda. Y es que se apodera de vestidos de invitada tan originales como el que lucía Rocío Laffón Molina, la inseparable amiga de Victoria de Marichalar, que se decantaba por un look multiestampado con detalle de flecos, de The IQ Collection. Vistosa era también la pieza que protagonizaba el look de la periodista Flora González, un diseño asimétrico made in Spain confeccionado por Andrew Pocrid.