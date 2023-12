Anne Hathaway conquista la televisión americana con un dos piezas de cristales y plataformas metalizadas

Hay ocasiones en las que un personaje puede marcar para siempre a la actriz, eso es lo que le sucedió a Anne Hathway tras triunfar hace más de década y media en El Diablo viste de Prada. Desde aquel entonces en el que se puso en la piel de Andy Sachs, se convirtió en un icono de moda dentro y fuera de la gran pantalla. Aunque es cierto que desde 2022 ha experimentado un gran cambio tanto profesional como de estilo que se ve reflejado en cada aparición pública en la que sigue acumulando éxitos FASHION, como el que ha protagonizado esta semana en la televisión americana.

Parece que el tiempo no pasa para ella ni para su armario, lleve lo que lleve se hace viral en cuestión de minutos. Adaptándose a las tendencias punteras que propone la industria, sabe dar con el look estrella como el que ha lucido en su visita al famoso programa The Tonight Show de Jimmy Fallon para promocionar su último proyecto, Eileen, una adaptación de la obra de Ottessa Moshfegh. Y lo ha hecho gracias a la ayuda de su estilista de confianza, Erin Walsh (también trabaja para Selena Gomez), y con la que ha logrado volver a lo más alto del pódium a través de la moda.

Hace unos días aparecía en una alfombra roja enfundada en un vestido inspirado en la gastronomía italiana, y ahora lo hace con un dos piezas muy festivo. A diferencia de lo que podemos imaginar, el blanco sí funciona muy bien en la época invernal, incluso para las cenas navideñas, y he aquí un ejemplo más que lo confirma. Anne ha deslumbrado ante el público estrenando un total look compuesto por un corpiño ajustado bañado de pequeños cristales que crean un estampado de rombos (294 euros) y una falda midi drapeada con pronunciada abertura lateral que estiliza su esbelta figura y ya no está disponible para su compra.

¿Quién firma su look?

Gracias a su poderoso nombre e influencia en la industria, la que nos ha hecho soñar con un armario de ensueño tiene a su alcance trabajar con todas las casas de costura que imagines, pero una vez más ha apostado por una emergente. Des Phemmes, que ya ha conquistado a expertas como Chiara Ferragni y Dua Lipa, es quien firma este glamuroso conjunto que ha completado con altísimas sandalias de plataformas metalizadas y joyas de diamantes y oro blanco.