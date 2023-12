Anne Hathaway impacta con un vestido 'vintage' inspirado en la gastronomía italiana que llevó antes una supermodelo

Hace unas horas tenía lugar uno de los eventos de moda más importantes del año: los British Fashion Awards, que transcurrieron durante una lluviosa noche que, sin embargo, no impidió a sus protagonistas deslumbrar sobre la alfombra roja. El Royal Albert Hall reunió a figuras relevantes de la industria, así como una gran multitud de celebrities para premiar el talento de diferentes diseñadores. Y entre ellas no quiso faltar Anne Hathaway, quien logró causar una gran expectación con su vestido. Y es que desde que salió del hotel hasta que llegó a la red carpet, la intérprete fue vista cubriendo su look con un abrigo sin mangas de estampado de cuadros: ¿con qué increíble diseño nos iba a sorprender esta vez?

Desde que la protagonista de El diablo viste de Prada decidiera contar con Erin Walsh como su estilista, sus elecciones se han elevado hasta la exquisitez, metiéndose a los más críticos en el bolsillo y ganándose el corazón de las firmas. Tanto es así, que la intérprete llegaba a los premios acompañada por Giancarlo Giammetti, el empresario italiano y socio de Valentino Garavani, al frente de la icónica maison, quien se convertía en el homenajeado especial de la noche.

"Es como una hija para mi", llegó a decir Garavani cuando confeccionó el vestido de novia que Anne Hathaway llevó el día de su boda con Adam Shulman en el año 2012. Desde entonces a la actriz le une una estrecha relación con la casa de modas que se ha mantenido en el tiempo, convirtiéndose ella en una de sus principales embajadoras. No es de extrañar, por tanto, que llevase a la alfombra roja esta impresionante creación firmada por Valentino. Una pieza de archivo muy especial, pues se confeccionó hace más de tres décadas.

Se trata de un vestido largo de manga corta y pronunciadísimo escote Bardot redondo en color marfil, que se ajusta a la silueta con detalles acanalados que crean figuras geométricas. Llaman sin duda la atención los alargados flecos de tela que adornan la falda, coronados por llamativas perlas. Debajo, una pieza de gasa a capas que llega hasta los tobillos, cuya longitud compensó agregando unos altos salones de tacón.

¿Adivinarías en qué se inspiró el diseñador para crear este vestido? Giammetti lo desveló durante su posado con Anne Hathway, confesando a los medios que Valentino había tomado como referente un plato típico de la gastronomía de su país natal: ¡los espaguetis!

También lo llevó una de las supermodelos más importantes

La primera vez que se presentó esta pieza ante el público fue en 1993 durante la Semana de la Alta Costura de París y formaba parte de la colección Primavera/Verano de Valentino. Aquel desfile contaba entre sus filas con algunas de las top models más icónicas de los 90, entre ellas Christy Turlington, quien siempre ha formado parte de la élite junto a Naomi Campbell, Cindy Crawford y Linda Evangelista, con quienes presentaba hace unas semanas el documental Las Supermodelos. Turlington lució el diseño que ha llevado Anne Hathaway por primera vez, aunque en su versión original, la silueta no contaba con la falda larga de gasa.