El original look de Anne Hathaway: un corsé 'denim' con un traje de chaqueta en Nueva York

Aunque las firmas lo suban a la pasarela, algo no es tendencia hasta que lo vemos en el street style, como ha ocurrido este inicio de octubre con Anne Hathaway. Hace más de un año que la actriz que alcanzó la fama tras su papel en El diablo viste de Prada, vuelve a ser el foco de atención. Y no solo por su regreso a la gran pantalla con varias producciones, también por el impecable estilo del que presume a pie de calle y que nos inspira cada vez más. Ejemplo de ello es el original look que ha lucido ante los paparazzi en Nueva York.

De camino a promocionar su nueva película, She Came to Me, en el famoso programa de televisión estadounidense Good Morning America, nos ha sorprendido con un estilismo que unifica dos incondicionales tendencias que marcan esta etapa otoñal y que no pueden faltar en tu armario. Hace unos días brillaba, literalmente, enfundada en un vestido de lentejuelas que la top model Claudia Schiffer estenó sobre la tarima, y ahora nos demuestra cómo un corsé denim encaja a la perfección con el uniforme estrella de las expertas en moda, un traje de chaqueta.

Un diseño crop de lana, con hombreras marcadas y culmina con el efecto acorsatado en tejido vaquero que deja a la vista parte de su cintura. Se trata de una blazer de lo más atrevida (1.690 euros) de la colección otoño/invierno 2023-2024 de Dion Lee con el que ha derrochado estilazo ante las cámaras, ¡y le sienta de maravilla! Pero, ¿cómo combinarlo sin caer en el error? Con la ayuda de su estilista, Erin Walsh que también trabaja para celebridades como Selena Gomez, lo ha completado con unos llamativos pantalones híbridos de tiro medio, confeccionados en denim y lana (1.320 euros).

Un estilismo de lo más favorecedor que encaja a la perfección para salir de fiesta o una cena con amigas en estas semanas de entretiempo. Según afirma la marca que se ha colado esta vez en su amplio y lujoso vestidor, en realidad es una propuesta unisex, razón por la que nos gusta aún más. Y Anne, con ese buen sentido del gusto que tanto la caracteriza, simplmemente ha necesitado añadir un par de altísimas sandalias con plataformas, gafas de sol geométricas y labios rosados para ese giro más femenino y sensual.