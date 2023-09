Anne Hathaway conquista Nueva York con un imponente vestido lencero que llevó Claudia Schiffer

Aunque estos días París se ha convertido en el centro de las miradas para los amantes de la moda gracias a su Fashion Week, anoche hubo un evento al otro lado del atlántico que consiguió eclipsar por unas horas a la ciudad de la luz. George y Amal Clooney reunieron a numerosas celebrities en Nueva York con motivo de una gala benéfica a favor de su propia fundación, una cita en la que los invitados deslumbraron con estilismos al nivel de las alfombras rojas más destacadas del planeta. Entre ellos, nos enamoró por completo Anne Hathaway, quien presumió una vez más de estilazo -y de pasión por la moda italiana- mediante un fabuloso vestido lencero digno de supermodelo.

El renacer de un icono

Han pasado 17 años desde que la actriz conquistara a todos los fans de la industria gracias a su papel como Andy Sachs, pero, a día de hoy, sigue dejándonos auténticos lookazos dignos de su personaje. Si el diablo vestía de Prada, Anne lo hace ahora de Versace, firma de la que se convirtió en embajadora el pasado mayo, afianzando su carrera en la industria de la moda apenas unos meses después de debutar como imagen de otra gran firma italiana, Bvlgari.

En esta ocasión, se decantó por un impresionante y entallado vestido de estilo lencero, una prenda de tirantes con escote pico y silueta ceñida hasta los pies confeccionada en un tejido de lentejuelas que conforma un patrón de rombos verdes y plateados. Para aportar una dosis extra de sensualidad, está decorado con detalles de encaje sobre el pecho y la cintura.

- Así es como Anne Hathaway se ha convertido en icono de moda desde 'El diablo viste de Prada'

La actriz completó su look con unos salones de puntera afilada y taconazo alto realizados en un material de efecto espejo y decorados con lazada. Para rematar, sumó un bolsito de mano plateado de Bvlgari y llamativas joyas de oro blanco y diamantes de la misma firma. En cuanto al look de belleza, apostó por el que se ha convertido en su peinado preferido los últimos meses, un semirrecogido con volumen en la raíz.

- Anne Hathaway, rendida ante la tendencia que han popularizado Kate Moss y Miley Cyrus

Conexión de supermodelo

Este look de Anne no solo ha llamado la atención por lo evidente -es precioso y le sienta como un guante-, sino que también esconde una curiosa conexión con una supermodelo. El vestido está recién salido de la pasarela, puesto que pertenece a la colección ready-to-wear primavera/verano 2024 de Versace y se presentó hace apenas un par de días en Milan Fashion Week. La encargada de lucirlo sobre la pasarela fue nada menos que Claudia Schiffer, quien protagonizó un momentazo viral que no tardó en conquistar las redes.