El guiño de Anne Hathaway a las botas icono de 'El Diablo viste de Prada' para una cita en Nueva York

Entre la afluencia de actrices que se dejan ver por las calles de Nueva York, hay una que no ha pasado desapercibida ante nuestros ojos y los de los paparazzi esta semana por una razón, hablamos de Anne Hathaway. Desde el pasado año está viviendo una de las épocas más fructíferas de su carrera profesional en la que la moda, una vez más, cobra gran peso. Y parece que todo lo que aprendió durante sus primeras interpretaciones en la gran pantalla sigue acompañándola hoy en día. Así lo ha demostrado en su última aparición pública enfundada en un look otoñal que podemos (y queremos) copiar este fin de semana.

- Anne Hathaway recupera el look 'denim' más comentado de Britney Spears

Hace tan solo unos días la veíamos reinterpretar el famoso vestido vaquero que llevó Britney Spears en los dos mil y ahora ha homenajeado uno de los momentazos más recordados de su película estrella, El Diablo viste de Prada. Sin lugar a dudas era y es un auténtico icono de estilo, todo lo que luce nos enamora y en esta ocasión en la que nos encontramos inundadas de tantas tendencias punteras, la intérprete ha dado en el clave apostando por el complemento todoterreno que lució en una de las escenas virales de la mencionada producción. Enfundada en un abrigo camel con grandes y elegantes solapas de Michael Kors y una camisa blanca básica, ha dejado el protagonismo a la joya de la corona: las botas de caña muy alta con taconazo geométrico.

- ¿Por qué ha generado polémica el último look de Anne Hathaway con camiseta y falda de cuero?

¡No se trata de una elección casual! Que entre las exclusivas y carísimas opciones que Anne tiene al alcance haya optado por este diseño de piel que roza sus mulos, es el símbolo de que todo lo que se popularizó en el pasado (tanto en el cine como en el asfalto), regresa con más fuerza que nunca a la actualidad. ¿Por qué es importante este accesorio que podría pasar desapercibido? Porque se trata de un guiño al calzado sexy que moldeó a su personaje, Andy Sachs, en pleno momento de crisis FASHION ante sus compañeras y jefa de redacción, cuando llegó con un impactante y acertadísimo cambio de imagen.

- Los secretos del vestuario de 'El Diablo se viste de Prada' que aún no conoces

El secreto de las botas de 'El Diablo viste de Prada'

Si eres fan de la industria seguramente recuerdes ese instante en el que la chica que no entendía de moda entraba días después por la puerta de las oficinas derrochando glamour con su conjunto que hoy podrías lucir en cualquier cita. Y en cierto modo, el zapato que estaba a sus pies tuvo gran influencia. Las mencionadas botas han pasado a la historia como una de las más atrevidas que hemos visto en el cine, son de Chanel, rozan el estilo over the knee y la convirtieron en la más estilosa de la sala. Diseñadas por el mismísimo Karl Lagerfeld, ya las había llevado antes una de las supermodelos más conocidas del panorama, Claudia Schiffer, en el desfile de la colección otoño/invierno 1993-1994 durante la Semana de la Moda de Paris.