¿Por qué ha generado polémica el último look de Anne Hathaway con camiseta y falda de cuero?

Cuando una celebrity sale a la calle, sabe que le harán fotos y que cada elemento de su look será comentado en las redes sociales. Por eso es tan importante que, más allá de ver a la moda como una atractiva oportunidad de aparecer en las listas de las mejor vestidas, utilicen sus conjuntos para enviar mensajes sobre aquello que les importa, bien sea la huelga de actores (como efectivamente hicieron algunas de las directoras e intérpretes asistentes al Festival de Venecia) o, en el caso de Anne Hathaway, la lamentable situación que sufren las mujeres en Irán. Menos de 24 horas después de que se nombrara a Narges Mohammadi ganadora del Nobel de la Paz 2023, la actriz de Princesa por sorpresa se pronunció al respecto con una camiseta estampada que no está exenta de polémica. ¡Te contamos todo aquí!

- Anne Hathaway, premio a la más atrevida de la Berlinale gracias a dos looks de supertendencia

Anne Hathaway manda un mensaje con su look más feminista

La intérprete, de 40 años, luce cada vez más radiante en cada una de sus apariciones públicas, arriesgando con piezas repletas de brillantes o con detalles de tendencia que la consolidan como una de las mujeres con más estilo del mundo del cine, pero esta vez no ha sido su gusto impecable lo que ha puesto a Hathaway en las portadas de medios internacionales. Este viernes, acudió a la grabación de una entrevista para el programa de televisión The View vistiendo una camiseta estampada con el nombre de Mahsa Amini, una mujer que perdió la vida bajo custodia de la policía iraní el año pasado después de ser arrestada por usar "incorrectamente" el pañuelo sobre su cabeza.

Este incidente desató rápidamente un levantamiento civil que devseló el descontento de las mujeres iraníes por la supresión de sus derechos humanos, aunque las protestas fueron reprimidas en cuestión de semanas por las autoridades. En septiembre, coincidiendo con el primer aniversario del fallecimiento de la joven, se retomaron las manifestaciones en contra del gobierno.

- Los secretos del vestuario de 'El Diablo se viste de Prada' que aún no conoces

Por qué ha causado polémica la reivindicativa camiseta

Aunado a esto, el look de la actriz ve la luz tan solo horas después de que fuera concedido el Premio Nobel de la Paz 2023 a la activista iraní Narges Mohammadi, quien está actualmente cumpliendo una larga condena en la prisión de Evin, en Teherán, por su activa participación en el movimiento cuyo lema es "Mujer, Vida, Libertad". No es coincidencia: la ganadora del Oscar quiere poner el foco sobre un conflicto que todavía afecta negativamente a millones de mujeres. Eso sí, la decisión ha traído consigo críticas por parte de algunos usuarios en redes sociales, indignados por el supuesto oportunismo de las celebrities para ganar buena fama a costa del sufrimiento de otros. No obstante, han sido más las reacciones positivas.

La actriz es Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres, además de haber recibido distintos galardones por su labor en la lucha por los derechos humanos de las niñas, las personas de la comunidad LGTBQ+, entre otras poblaciones vulneradas.

Jessica Chastain, la primera en llevar esta simbólica prenda

En noviembre de 2022, en las semanas posteriores a la muerte de aquella joven, otra conocida ganadora del Oscar, Jessica Chastain, estrenó esta misma camiseta gráfica con mensaje solidario, de la firma Mr. Saturday. “Está tratando de darle voz al pueblo iraní llevando esta camiseta personalizada en honor a Mahsa Amini, quien ya no puede usar su voz”, explicó Elizabeth Stewart, estilista de la actriz, sobre esta prenda reivindicativa que también se ha ganado el corazón de Anne Hathaway.

Y no es la única vez que Chastain se ha pronunciado con su vestuario. Tanto en el reciente Festival de Venecia como en nuestro Festival de Cine de Sebastián, celebrado hace tan solo unos días, la pelirroja mostró su apoyo a otra significativa causa: la huelga de actores y guionistas con otra camiseta estampada.