Las estrellas de 'Oppenheimer' se declaran en huelga en plena alfombra roja después de que Hollywood se haya paralizado

Hollywood se paraliza. Los 160.000 actores y actrices de SAG-AFTRA, el sindicato de actores, se han declarado en huelga después de no haber llegado a un acuerdo en la negociación del convenio colectivo con los estudios de cine y televisión. El caos que reina la meca del cine es total. Los guionistas llevan ya dos meses y medio en huelga, desde el pasado 2 de mayo, y esta situación ha obligado a que los productores tengan que suspender los rodajes por no haber guionistas en el set y aplazar la fecha de estreno. Ahora se suman los actores, y el conflicto es muchísimo peor a todos los niveles, ya que se pierde el talento en escena y son muchos los miembros que forman este sindicato, entre ellos nombres tan conocidos como Ben Affleck, Jennifer Lawrence, Pedro Pascal, Charlize Theron o Joaquin Phoenix.

-Se revela la verdadera causa de la muerte de Lisa Marie Presley

Los directores al menos sí han alcanzado un acuerdo con los estudios, de no haber sido así se habrían unido los tres grandes gremios en una protesta, la mayor ocurrida hasta la fecha. Los actores de Hollywood no se ponían en huelga desde 1980 y esta es la primera vez que se alían con los guionistas desde 1960, cuando Ronald Reagan era el presidente del sindicato.

La huelga comenzó la medianoche del jueves y los piquetes comenzarán a salir a las calles hoy viernes a las 09:00, hora local. A partir de entonces, los miles de actores de cine y televisión en SAG deben dejar de trabajar de inmediato. Pero no solo en el set, tampoco podrán conceder entrevistas, asistir a entregas de premios, promocionar sus películas en redes sociales, ni nada que tenga que ver con su trabajo mientras prosiga la huelga.

-El curioso caso de... Brad Pitt y Tom Cruise: ¿no envejecen?

VER GALERÍA

Por este motivo las estrellas del filme Oppenheimer se declararon en huelga en pleno estreno de la película en Reino Unido. La premiere se había adelantado una hora para evitar que coincidiera con el anuncio de la huelga, pero esto hizo que actrices como Emily Blunt o Florende Pugh abandonaran la premiere repentinamente y de forma anticipada después de que el director de la película, Christopher Nolan, señalara que todo e elenco, que incluye a Matt Damon y Josh Hartnett, habían abandonado la alfombra roja para "escribir sus pancartas" y prepararse para la huelga.

La presidenta de SAG-AFTRA, Fran Drescher, decidió unirse a los guionistas que llevan dos meses y medio de protestas. “Estamos siendo víctimas de una empresa muy codiciosa”, destacaba. "En algún momento tienes que decir, 'No, no vamos a soportar esto más'”. El objetivo del sindicato es luchar por salarios más altos, mayores pagos residuales y mayor protección en torno al uso de inteligencia artificial. Los contratos SAG-AFTRA no se han actualizado para reflejar esos avances.

VER GALERÍA

"Si no nos mantenemos firmes en este momento, todos estaremos en peligro. No se puede cambiar el modelo de negocio tanto como se ha cambiado y no esperar que el contrato cambie también”, destaca. “No puedo creer… cómo [los estudios] alegan pobreza, que están perdiendo dinero a diestro y siniestro, cuando dan cientos de millones a sus directores ejecutivos. Es repugnante Me avergüenzo de ellos". Los estudios con los que se han llevado a cabo las negociaciones incluyen a Netflix, Amazon, Apple, Paramount, Disney, Sony, Warner y Universal.