El curioso caso de... Brad Pitt y Tom Cruise: ¿no envejecen?

Siempre hablamos de lo bien que envejecen algunas actrices, modelos, cantantes... sin embargo, también hay que poner el foco en ellos. Y hoy tenemos que hacer referencia a dos de los actores más importantes de Hollywood: Brad Pitt (59 años) y Tom Cruise (61). Haciendo un guiño a la película protagonizada por Pitt, El curioso caso de Bejamin Button, lo cierto es que por ellos no pasan los años y así lo han demostrado en sus últimas apariciones públicas.

Tanto Brad como Tom parece que han encontrado el secreto de la eterna juventud. "¿No envejecen?", es lo que muchos se han preguntado al verles. El protagonista de Leyendas de pasión, Troya o Malditos Bastardos, ha reaparecido este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.

Pitt estuvo en el circuito de Silverstone rodando algunas escenas de su próxima película, en la que da vida a un piloto de automovilismo. El actor derrochó actractivo enfundado en un mono de color blanco, luciendo su cabellera rubia y esos intensos ojos azules que han cautivado a millones de fans a lo largo de su carrera.

Por su parte, Cruise sigue recorriendo el mundo con la promoción de Misión imposible: sentencia mortal. El intérprete y productor estadounidense se ha metido al público en el bolsillo con su eterna su sonrisa, su cercanía y su simpatía, protagonizando grandes momentazos junto a sus seguidores, que le han ovacionado en cada uno de los actos a los que ha acudido.

Al igual que Brad Pitt, el protagonista de Top Gun, La guerra de los mundos o Jack Reacher lució una piel tersa y muy luminosa, lo que ha provocado que su imagen haya sido muy comentada. ¿Están envejeciendo hacia atrás? ¿Cuál es su secreto para estar así?

Tras su últimas apariciones ante los flashes, han surgido muchas informaciones acerca de los secretos que están detrás de su juventud. Pero en lo que la mayoría coincide, independientemente de que se hayan hecho o no algún retoque, tratamiento..., es que el buen aspecto de Tom y Brad responde a las rutinas que llevan a cabo en su día.

No solo hablamos de realizar actividad física de manera habitual sino también de cuidarse la piel, tener hábitos saudables, tomar suplementos nutricionales... Por suerte, los dos siguen teniendo muchos proyectos y son conscientes de que necesitan estar sanos y en forma. Dicen que el que tuvo retuvo y en su caso no puede ser más cierto, ¿no te parece?

Además de sentirse mejor que nunca por dentro, también lo demuestran por fuera. En este sentido, su forma de vestir tiene mucho que ver, de eso no hay ninguna duda. El actor de Misión Imposible sigue apostando por los trajes de chaqueta y pantalón para grandes eventos (añadiendo incluso pajarita o corbata) y deja para citas más informales los jerseys de punto, vaqueros...

Algo muy diferente sucede con Brad Pitt, quien parece estar viviendo una segunda juventud en lo que a estilo se refiere. En estos últimos meses, el intérprete de Once Upon a Time in Hollywood ha experimentado una increíble transformación, luciendo prendas y complementos de lo más llamativos. Ahora es habitual verle con colores chillones y combinaciones muy atrevidas, sombreros de pelo, maxibolsos...