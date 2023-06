Tom Cruise habla por primera vez de su relación con Shakira y ¡sus palabras se hacen virales!

Fue el pasado mes de mayo cuando se captaron las imágenes de Shakira y Tom Cruise juntos en las carreras de Fórmula 1 en Florida, unas fotos que les mostraban juntos conversando y que desataron todo tipo de teorías y especulaciones. Se dijo que el actor, que está en plena promoción de la última entrega de Misión Imposible, había mostrado interés por la colombiana, hasta el punto de haberle enviado flores tras el encuentro. Incluso se apuntó a que se habría sentido decepcionado después de haber visto a la cantante compartiendo una cena y un paseo en barco en Miami con el piloto Lewis Hamilton. Una fuente cercana a la de Barranquilla habría contado que ella no está interesada, aunque ninguno de ellos había hablado abiertamente de estos comentarios. Hasta ahora.

Shakira comparte un fragmento de su nueva canción 'Copa vacía', ¡con más dardos a Gerard Piqué!

Shakira expone cómo fueron sus primeros años con Piqué: 'Era un guaperas, con fama de 'playboy'

El intérprete ha visitado el programa de televisión Despierta América donde le han preguntado precisamente por su posible interés por la artista. “Tiene mucho talento. Su familia y ella son personas adorables” dijo, añadiendo además que la admira mucho. “Siempre he admirado su trabajo, es muy buena persona, es muy buena persona” aseguró. Durante la entrevista, le recordaron al protagonista de Top Gun la mítica frase que cantó la colombiana sobre que “sus caderas no mienten”. Y él respondió entre risas: “No, no mienten”. Ha sido este comentario el que se ha viralizado, dando la vuelta a las redes sociales.

Tras su controvertida separación de Gerard Piqué (que sigue dando que hablar), Shakira está feliz en Miami, donde ha empezado a reconstruir su vida. La cantante se ha establecido en Florida con sus hijos Milan y Sasha y ya cuenta con un nutrido grupo de amigos y también con algún que otro pretendiente. Se la vio en una reciente visita a Barcelona cenando con Lewis Hamilton, con quien ha salido a navegar también por Miami. Inevitablemente han surgido ya algunos comentarios que apuntan a que entre ambos habría algo más que una simple amistad, a pesar de que por ahora ellos no han dicho nada al respecto.

La intérprete sigue centrada en los suyos y en su música. Ha lanzado en las últimas semanas un tierno single dedicado a sus hijos, Milan, de 10 años, y Sasha, de 8, (en el que ambos participan además cantando y tocando el piano) titulado Acróstico y otro, Copa vacía, junto a Manuel Turizo, en el que se han adivinado nuevos dardos a su ex. El próximo mes de septiembre está prevista la publicación del nuevo trabajo de la colombiana, el primero en cinco años. En varias entrevistas ha mencionado cómo el proceso creativo ha supuesto una terapia frente al dolor en una época muy delicada en la que ha visto cómo la familia que había formado con el exjugador del Fútbol Club Barcelona se rompía.