Sale a la luz la ‘petición’ que le ha hecho Shakira a Tom Cruise tras su encuentro en el GP de Miami

Tras su controvertida separación de Gerard Piqué, Shakira está feliz en Miami, donde está comenzado a construir una nueva vida. En la soleada ciudad de Florida la cantante colombiana cuenta con un nutrido grupo de amigos y también con algún que otro pretendiente. En este último grupo parece que se encuentra Tom Cruise, ya que, según ha podido conocer el portal de información estadounidense Page Six, el actor se quedó fascinado con la artista de Barranquilla tras su encuentro en el Gran Premio de Fórmula 1 celebrado a principios de este mes de mayo en Florida.

Fuentes cercanas al protagonista de Top Gun han asegurado al citado medio de comunicación que el intérprete sintió una conexión especial con la vocalista, expresándole su deseo de conocerse mejor, e, incluso, mandando flores a su casa para agasajarla, tal y como hizo a los inicios de su noviazgo con Katie Holmes. "Fue un flechazo y está extremadamente interesado en buscarla".

Sin embargo, el corazón de Shakira no está disponible en estos momentos y aunque se sintió halagada por estas atenciones prefiere seguir siendo tan solo una amiga de la estrella de Hollywood, como ha resaltado la revista Us Weekly. "No existe atracción o interés romántico por su parte. Ella no quiere avergonzarlo, pero no está interesada y se lo ha hecho saber".

Tom Cruise no es la primera celebrity con la que se ha intentado emparejar a la ganadora de 12 Grammys Latinos desde que se marchó de España. En las últimas semanas, también se la ha relacionado con el piloto Lewis Hamilton, con la estrella de Superman Henry Calvin, con el cantante de reggaeton Maluma y con el jugador de la NBA Jimmy Butler. Shakira, por su parte, siempre se ha tomado con humor estos rumores y ha desmentido cualquier tipo de idilio.

Por ahora, la cantante está completamente volcada en el cuidado de sus dos hijos: Milan (10) y Sasha (8). Como se evidenció en el videoclip de Acróstico, los pequeños han sido su mayor apoyo en esta etapa tan convulsa de su vida. Los niños parecen haber heredado el talento de su orgullosa mamá, que los apoya en cada paso que dan. "Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá", expresaba en su perfil público cuando se estrenó el sencillo.

Precisamente, el trabajo ha sido el otro gran refugio de la vocalista. El próximo mes de septiembre, sale a la venta su nuevo disco, el primero en cinco años. En varias entrevistas ha mencionado cómo el proceso creativo ha supuesto una terapia frente al dolor en una época muy delicada en la que ha visto cómo la familia que había formado con el exjugador del Fútbol Club Barcelona se desmoronaba. En este álbum sus fans podrán encontrar todo tipo de canciones, tanto en inglés como en español y varias colaboraciones con compañeros de la industria musical. Teniendo en cuenta está información, no sería de extrañar que haya una importante gira, algo que haría las delicias de todos sus incondicionales.

