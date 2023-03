Shakira arrasa en 'El show de Jimmy Fallon' ante el entusiasmo de sus dos hijos, Milan y Sasha

Shakira (46) causa sensación allá por donde va. Así lo ha demostrado en El Show de Jimmy Fallon, uno de los programas de entretenimiento diario más longevos y con mejores datos de audiencia de la televisión en Estados Unidos, donde ha acudido como invitada este viernes junto a Bizarrap. En este espacio emitido por la NBC, la cantante colombiana y el productor argentino han interpretado por primera vez Music Session, Vol 53, su popular colaboración que está repleta de mensajes para el ex de la artista de Barranquilla, Gerard Piqué.

Enfundada en un sexy mono negro que combinaba el cuero con las transparencias, la vocalista ha ofrecido una esplendida actuación, repleta de energía y baile con la que ha demostrado su gran dominio del escenario. Todos sus admiradores, haciendo las veces de un coro improvisado, se han puesto de pie para imitar su famoso movimiento de caderas y han entonado junto a ella la letra de este pegadizo sencillo que ha dado la vuelta al mundo. Además, en primera fila y como dos fans más, sus dos hijos: Milan (10) y Sasha (8), han disfrutado del enorme talento de su progenitora.

Precisamente, el primogénito de la intérprete de Si te vas y el exfutbolista culé fue el que le dijo a su madre que debía hacer algo con Bizarrap. Un consejo que le está brindando grandes alegrías, porque, además de batir todos los récords de reproducciones en las plataformas digitales, le ha servido como terapia en una de las etapas más delicadas de su vida. "He tenido un año muy duro después de mi separación y escribir la letra de esta canción ha sido muy importante para mí. La música es una manera de sanar y canalizar mis emociones".

De la misma manera, ha reconocido que lo que para ella es una forma de aliviar sus penas le ha permitido conectar con otras muchas mujeres que habían sufrido un desengaño amoroso parecido. "Esta canción ha sido una llamada para muchas mujeres con las que he formado una hermandad porque piensan de la manera en la que yo pienso". Igualmente, se ha mostrado muy orgullosa por convertirse en su abanderada y haber creado un himno en el que se puedan sentir reflejadas. "Escribí una canción para mí, pero ha significado mucho para todas las mujeres que necesitan una voz".

¿Cuándo sacará más música Shakira?

No cabe duda que el trabajo está siendo el gran refugio de Shakira en esta etapa llena de cambios. "Me siento muy creativa. Es una vía de escape increíble". Por ello, la vocalista está completamente inmersa en el proceso de creación de su nuevo disco, el primero en cinco años, que saldrá al mercado este septiembre. Según ha explicado habrá todo tipo de canciones, tanto en inglés como en español, y varias colaboraciones con amigos y compañeros de la industria musical. "Reconozco cuando es una buena canción cuando las caderas se me empiezan a mover", ha bromeado en esta entrevista dando pistas del tipo de ritmos que el público podrá encontrar en este álbum. Teniendo en cuenta está información, no sería de extrañar que haya una importante gira, algo que haría las delicias de todos sus fans.

