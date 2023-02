Shakira, tras separarse de Piqué: 'Ahora sí me siento completa porque dependo de mí misma' La artista colombiana, de 46 años, ha reflexionado sobre el momento personal que atraviesa y los sueños que ya no se harán realidad

Shakira ha roto su silencio tras su ruptura con Gerard Piqué y el lanzamiento de cuatro canciones con claras referencias a su desengaño amoroso con el futbolista: Te felicito, Monotonía, Session 53 y TQG. La artista colombiana ha concedido una entrevista al periodista mexicano Enrique Acevedo, que ha sido emitida en el programa En Punto con Enrique Acevedo, un espacio producido por Tritón y difundido bajo la marca N+. La conversación tuvo lugar en Barcelona, ciudad en la que todavía reside la cantante con sus dos hijos, Milan y Sasha, y en ella Shakira ha asegurado que en estos momentos se encuentra más fuerte que nunca.

"Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse, una familia... yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera y creo que conmigo lo ha hecho con creces con estos dos niños estupendos, maravillosos, que me llenan de amor cada día", ha comenzado diciendo.

La cantante ha reflexionado sobre el momento personal que atraviesa. "Siempre he sido demasiado dependiente emocionalmente de los hombres, he sido una enamorada del amor y creo que esa historieta, de alguna manera, he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día", ha manifestado. "Cuando una mujer tiene que enfrentar los combates de la vida sale fortalecida y cuando sales fortalecida es porque has aprendido a conocer tus propios debilidades, a aceptar tu vulnerabilidad, a expresar eso que se siente, ese dolor... porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión, y he logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que jamás pensé que podía pasar", ha reconocido.

Tras 12 años al lado de Piqué, Shakira ha confesado que "ahora, paradójicamente, sí me siento completa". Ese sentimiento, según ha explicado, tiene un motivo de peso: "Siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí y tengo que estar más fuerte que una leona". La cantante ha recorrido un largo camino hasta encontrarse así. "Esa fortaleza, para que sea verdadera y no sea una fachada, tiene que ser el resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de tolerar la fustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, que hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir". Además, su principal objetivo en la vida es ser un "ejemplo" para Milan y Sasha, para que sepan "que se puede sobrevivir esos embates de la vida".

'He utilizado mi música como una catarsis'

Gracias a la música y, sobre todo, a su canción con Bizarrap, la artista ha sanado sus heridas porque sus letras son pura terapia. "Más eficaces que una visita al psicoanalista", ha bromeado". "Hay un antes y un después de Bizarrap. Entré al estudio de una forma y salí de otra. Fue un gran desahogo necesario, también para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiera tenido esa canción, la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor, porque después de experimentar un desamor, una traición, un vacío, una decepción... hay que sentir, pero también hay que pensar en eso que se siente", ha manifestado.

La artista ha confesado que 2022 fue un año nefasto para ella. Pese a ello, se ha sentido "realmente apoyada" por su público, miles y miles de personas que han tenido un papel clave en sus horas más bajas. "Cuando estuve en el piso me dieron la fuerza y el valor de levantarme, de decir: 'Bueno, estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y me muestre que más hay'".

Milan y Sasha, sus sus mejores asesores artísticos

Tras tres décadas triunfando en la música, Shakira ha contado que sus hijos se han convertido en sus mejores asesores artísticos. "Tienen buenas ideas y mucho criterio. Siempre escucho sus opiniones", ha declarado. En el videoclip de Te felicito, tal y como ha explicado, "Sasha tuvo la idea del robot y Milan lo del fuego verde". El diseño gráfico de Monotonía lo hizo Sasha con su iPad y Milan fue quien animó a la cantante a colaborar con Bizarrap. "Me dijo: 'Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el Dios argentino'. Es muy genio, es como su madre", ha dicho entre risas.

Para Shakira lo más importante del éxito es poder compartirlo con su familia. "Que mis hijos lo puedan ver es fantástico", ha exclamado. Y después de su ruptura sentimental con Piqué, quien ha rehecho su vida con Clara Chía, tiene "más ganas que nunca de hacer música". "Me gusta pensar en lo que falta, sufro levemente el síndrome del impostor, que todavía creo que no soy tan capaz, tan hábil, tan creativa o tan talentosa como dicen que soy. Esa pequeña patología me mantiene motivada, queriendo descubrir quien soy y lo que puedo dar", ha señalado.

El futuro, según Shakira

La cantante ha hablado con total sinceridad sobre su vida. En estos momentos se imaginaba "en una finca, criando pollos, ordeñando vacas y viendo crecer a sus hijos". Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella. "Empecé a fabricar mi propio final feliz, pero de alguna manera la vida ha decidido colocarme en posiciones a veces incómodas para darme un entendimiento de cómo viven los demás", ha reflexionado. A sus 46 años, la artista siente que ha vivido más de una vida. "Como el gato, estoy en mi sexta o séptima vida, no sé", ha sonreído al decirlo. Y esa sensación viene porque "he vivido la riqueza, la pobreza, los halagos, la discriminación... siempre estoy cambiando mi punto de vista. ¿Qué más me falta?", se ha preguntado. Y rápidamente se ha respondido sin dudar: "Al final eso es la vida".

Una de las palabras más repetidas en la entrevista ha sido dolor, pero siempre enfocada a un aprendizaje. "El dolor no es más que una emoción. Siempre lo estamos evitando y resulta que es parte de la vida y siempre está asomando la cara", ha insistido. Después de vivir uno de los años más complicados de su vida, Shakira ha confesado que "ya voy de subida, tengo más confianza en mí misma", y así afronta el futuro. "Lo difícil para el ser humano cuando le toca enfrentar situaciones inesperadas es que no sabemos cómo vamos a reaccionar, no creemos en nuestra propia resiliencia y yo no sabía que podía llegar a ser fuerte, siempre creí que era más bien frágil, y es verdad que tengo un poco de todo, pero hay que tener fe, fe en uno mismo", ha concluido.

