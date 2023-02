Shakira revela que su colaboración con Bizarrap fue una sugerencia de su hijo Milan

La cantante Shakira se ha sincerado por primera vez en televisión acerca del momento personal en el que se encuentra después de su ruptura con Piqué. Además de abrir su corazón, se ha referido a las últimas canciones que ha estrenado, en las que envía claros mensajes a su expareja y que se han convertido en hits que han arrasado en las listas. Te felicito, Monotonía y la sesión con Bizarrap, además del reciente tema que ha lanzado junto a Karo G, TQG, tienen en sus letras y estética referencias al jugador y a su nueva pareja. La colombiana se ha referido también en esta entrevista concedida al periodista mexicano Enrique Acevedo, que ha sido emitida en el programa En Punto con Enrique Acevedo (espacio producido por Tritón y difundido bajo la marca N+), a esta particular venganza musical y cómo se siente después de haber hecho público lo que piensa a través de sus letras.

“Más eficaces que una visita al psicoanalista", bromeó en referencia a estas composiciones. "Hay un antes y un después de Bizarrap. Entré al estudio de una forma y salí de otra. Fue un gran desahogo necesario, también para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiera tenido esa canción, la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor, porque después de experimentar un desamor, una traición, un vacío, una decepción... hay que sentir, pero también hay que pensar en eso que se siente".

En esta colaboración influyó su hijo mayor Milan, de 10 años, que fue quien la animó a unirse al intérprete, una de las estrellas actuales más destacadas del panorama. “Lo de la session 53 con Biza es resultado de una sugerencia de Milan. Me dijo: 'mami, tienes que hacer algo con Bizarrap... ¡Es el dios argentino!'", comentó. Fue así como se interesó por la trayectoria de este artista y conoció sus composiciones. No fue esta la única sugerencia que recibió de sus niños, que también le dieron ideas con respecto a la estética de sus últimos vídeos.

"Tienen buenas ideas y mucho criterio. Siempre escucho sus opiniones” comentó. Por ejemplo, en el videoclip de Te felicito, tal y como ha explicado, "Sasha tuvo la idea del robot y Milan lo del fuego verde". Shakira contó además que el diseño gráfico de Monotonía lo hizo Sasha con su iPad y que Milan “descubrió” a Bizarrap. “Es muy genio, es como su madre", comentó entre risas. "Yo creo que los niños tienen una sensibilidad especial y yo los escucho siempre", apuntó. La colombiana explica que el apoyo de sus seguidores ha sido clave en un 2022 que describe como nefasto. Confiesa que se ha sentido muy apoyada por el público y que son ellos quienes le dieron fuerza para seguir adelante.

Entre las cuestiones que trató durante esta conversación, la intérprete comentó que “ahora, paradójicamente, se siente completa". "Siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí y tengo que estar más fuerte que una leona". Llegar hasta este punto no ha sido sencillo pues a la artista le ha costado encontrar su fuerza. "Esa fortaleza, para que sea verdadera y no sea una fachada, tiene que ser el resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, que hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir" aclaró.