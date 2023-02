Shakira vuelve a la carga en su primera entrevista : 'Hay un lugar en el infierno reservado para las mujeres que no apoyan a otras' La cantante colombiana habla sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional

No cabe duda de que Shakira (46) es una de las mujeres más mediáticas del momento. Tras su ruptura con Gerard Piqué y el lanzamiento de dos singles con claras referencias a este desengaño amoroso, la cantante colombiana va a ofrecer una entrevista al periodista mexicano Enrique Acevedo y su testimonio está causando gran expectación, ya que ha demostrado que no tiene pelos en la lengua y que habla alto y claro sobre cualquier tema por delicado que pueda ser.

Aunque el programa no se emitirá hasta las 22.30 de México (las 5 de la madrugada en España) ya hemos podido ver un pequeño adelanto de las confesiones que la vocalista realiza. Una de ellas tiene que ver con su hijo mayor Milan (10), puesto que el niño fue quién la animó a colaborar con Bizarrap. "Me dijo, mami tienes que hacer algo con Bizarrap. Es el Dios Argentino". La intérprete de Si te vas ya había recibido una oferta del productor y tras el consejo de su retoño no dudó en decir que sí.

Esta canción con Bizarrap causó un gran revuelo por las numerosas estrofas dedicadas al exfutbolista y a su actual pareja, Clara Chía. A pesar de la controversia, es todo un éxito en las listas de reproducciones y su frase "las mujeres ya no lloran las mujeres facturan", se ha viralizado convirtiéndose en un lema de empoderamiento femenino. Y es que la artista de Barranquilla reconoce que tras su dolorosa ruptura sentimental se encuentra más fuerte que nunca, dispuesta a hacer frente a todo tipo de retos. "Yo ya estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay".

De la misma manera, la ganadora del Grammy Latino a Mejor Canción expresa que el cariño que ha recibido por parte de otras mujeres le ha dado ánimos, puesto que considera la sororidad algo fundamental. "Hay un lugar reservado en el infierno para todas las mujeres que no apoyan a otras", afirma tajante.

¿Cuándo sacará más música Shakira?

La música está siendo el gran refugio de Shakira en esta etapa vital llena de cambios. "Me siento muy creativa. Es una vía de escape increíble que le da sentido a todo". La cantante está completamente inmersa en el proceso de creación de su nuevo disco, el primero en cinco años, que saldrá al mercado este septiembre. Según reveló habrá todo tipo de canciones, tanto en inglés como en español, y varias colaboraciones con amigos y compañeros de la industria musical. Teniendo en cuenta está información, no sería de extrañar que haya una importante gira, algo que haría las delicias de todos sus fans.

