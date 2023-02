Shakira cumple el sueño de un fan que viaja desde Italia para que le firme su coche, ¡no te pierdas el vídeo!

Loading the player...

Todos los temas que saca Shakira se convierten en un auténtico éxito. Tras el furor que causó Seasons 53 junto a Bizarrap, la cantante colombiana está saboraando las miles del triunfo con su nuevo single, TQG, junto a Karol G, en el que lanzan varios dardos a sus ex: Gerard Piqué y Anuel. Los fans de Shakira viven con pasión esta nueva etapa y, prueba de ello, es que acuden diariamente a la puerta de su casa para bailar y animar a su ídolo. Tal es la locura que, este fin de semana, uno de sus seguidores incondicionales ha viajado desde Italia en coche hasta la casa Shakira para conseguir un autógrafo. Eso sí, no uno cualquiera. Ha viajado más de diez horas para que la autora de Monotonía ¡le firme la puerta de su Twingo! ¿Quieres saber cómo ha conseguido la firma de Shakira? Dale al play y no te pierdas este momentazo.

