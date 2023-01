Los besos, la tarta, invitados... Shakira y Piqué se dan una 'tregua' por el octavo cumpleaños de su hijo Sasha

Sasha, el hijo pequeño de Shakira y Gerard Piqué, ha celebrado este domingo su octavo cumpleaños tan solo una semana después de que lo hiciera su hermano mayor Milan, quien sopló entonces las diez velas. Un día hoy donde la familia del pequeño se ha volcado con él, como no podía ser de otra forma, pese a la tensión que reina últimamente entre el exfutbolista catalán y la cantante colombiana.

En primer lugar, las cámaras de la prensa han captado cómo el presidente de Kosmos llegaba conduciendo su coche hasta la puerta del domicilio barcelonés donde reside la artista con sus retoños. Una vez allí, veíamos salir primero al hijo mayor de la expareja y subirse al vehículo, ocupando el asiento delantero del copiloto. A continuación, era el pequeño homenajeado quien dejaba atrás su casa para meterse dentro del automóvil en la parte de atrás.

Ha sido en ese instante cuando Gerard Piqué se ha girado para abrazar con cariño a Sasha y darle un beso, muy posiblemente felicitándole al mismo tiempo en esta fecha tan especial. Los siguientes movimientos que se han registrado en la urbanización de Esplugues de Llobregat tienen que ver con los preparativos para la fiesta del niño, con un ir y venir de trabajadores que se han desplazado hasta la vivienda.

Por un lado, una empleada de una empresa especializada en dulces llevaba primero una tarta clásica para este tipo de festejos, y después aparecían por el lugar tres personas que formaban parte de un equipo de entretenimiento para amenizar el cumpleaños. Así pues, no parece haber faltado ningún detalle en la mansión que en su día compartieron Shakira y su ex, una propiedad que todavía pertenece a ambos hasta que se confirme o no su posible venta.

También se han dejado ver frente a los reporteros gráficos los padres de Gerard, Joan Piqué y Monserrat Bernabéu, quienes llegaban en coche hasta la zona donde ellos viven pegados a sus nietos. Entre los invitados a la cita en honor al pequeño, acudían los dos hijos del jugador de baloncesto Kyle Kuric y su mujer, Taraneh Momenia. Arshan y Arsalan, como se llaman los niños, tienen una edad similar a Sasha y han estado con él durante la tarde.

Por su parte, el deportista estadounidense de origen eslovaco y su esposa son amigos de la familia, ya que esta última estuvo en la velada que organizó Shakira hace unas semanas para celebrar por todo lo alto el bombazo de la Music Sessions #53 grabada con Bizarrap. Ahora, la cantante y Piqué parecen haberse dado una 'tregua' momentánea por el cumpleaños de su hijo, si bien no ha constancia alguna de que se hayan visto en algún momento.

En cualquier caso, las aguas entre ellos siguen sin bajar calmadas después del último gesto del empresario de 35 años. Esto es, cuando compartía en su perfil público el pasado jueves su primer (y romántico) posado con su novia Clara Chía.