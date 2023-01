Clara Chía reaparece con Gerard Piqué diez días después de la explosiva canción de Shakira

Después de que saliese a la luz la revolucionaria canción de Shakira sobre su ruptura con Gerard Piqué, la gran incóginita ha sido dónde estaba la chica en cuestión a la que la cantante dirigía sus versos. Clara Chía, a la que Clara-mente se refiere la artista colombiana en la sesión 53 con Bizarrap, ha reaparecido junto a Gerard Piqué en un partido de la Kings League. Doce dias después del lanzamiento del sencillo que ha dado tanto que hablar y que continúa batiendo récords, la joven catalana ha regresado sonriente y compartiendo miradas y gestos cómplices con su pareja.

Durante diez días la joven catalana ha estado en paradero desconocido. Algunos medios señalaban que Clara Chía se habría refugiado en casa de sus padres, mientras otros llegaron a apuntar a una supuesta crisis con el exfutbolista del Barça por el malestar que habría sentido la joven catalana por el contenido de una de las estrofas del tema, donde se insinúa que el blaugrana quiso volver con la intérprete de Te felicito. "Yo contigo ya no regreso. Ni que me llores, ni me supliques". Unas palabras que podrían haberle suscitado ciertas dudas y un gran daño a la joven.

Sin embargo, a tenor de las últimas imágenes en las gradas del estadio donde se intercambian miradas y sonrisas llenas de complicidad, Piqué y Clara siguen juntos y felices. En un momento del partido, Gerard incluso se levanta de su sitio y se acerca a Clara para abrazarla y fundirse en un apasionado beso. Los testigos allí reunidos señalaron que ambos se dejaron ver como cualquier pareja enamorada durante el partido.

Un encuentro con su chica que se produjo días después de su escapada a París y horas después de que acudiese al décimo cumpleaños de su hijo Milan. Padre e hijo fueron fotografiados por la mañana a las puertas de la mansión familiar en la exclusiva urbanización Ciutat Diagional, ubicada en Esplugues de Llobregat (Barcelona), cuando se dirigían a casa de los abuelos del niño, Joan y Monserrat, desde donde el niño pudo entrar a través del jardín a la mansión de la artista colombiana, donde se celebró la fiesta de cumpleaños del pequeño junto a sus amiguitos. Allí los fans de Shakira coreaban su último hit y le cantaban el cumpleaños feliz a Milan, mientras ella saludaba desde el balcón con una sudadera que en cuestión de minutos se hizo viral gracias a la ya célebre frase: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

