Así es la impresionante casa en Barcelona que Shakira y Gerard Piqué podrían vender próximamente

Loading the player...

"Queremos comunicar que hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal". Con estas palabras confirmaron Shakira y Gerard Piqué que han llegado a un pacto por la custodia de sus hijos. Si bien ellos no dieron más detalles, lo que es seguro es que la cantante se mudará con sus pequeños Milan y Sasha a Miami a partir de 2023, aunque todavía no hay fecha para el traslado. Lo cierto es que el futbolista no tiene ninguna intención de residir en la vivienda que ambos han compartido en Barcelona durante todo este tiempo, por lo que lo más probable es que se ponga a la venta. ¿Quieres saber cómo es esta impresionante mansión? Te la mostramos en vídeo. Dale al play y no te lo pierdas.

-Shakira y Gerard Piqué, reunión clave 48 horas después de la retirada del futbolista