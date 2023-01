De los inicios a la ruptura: así ha contado Shakira su relación con Piqué a través de sus canciones

La música ha sido a lo largo de su vida, su tabla de náufrago, su salvavidas su terapia, su herramienta para sobrevivir a las situaciones más extremas y su particular diario. A lo largo de sus canciones, Shakira ha plasmado los capítulos más oscuros de su vida, sus rupturas sentimentales, pero también sus alegrías.

VER GALERÍA

- Shakira reaparece poniendo coreografía a su polémica canción con la que bate récords

- Shakira ya no llora, también ‘factura’: todo lo que ha ganado gracias a su último éxito con Bizarrap

Y es que la discografía de la artista colombiana está plagada de referencias a sus ex, empezando por su novio de la adolescencia, Óscar Ulloa, a quien dedicó varias de las canciones de su álbum debut Pies descalzos, pasando por el modelo y actor Osvaldo Ríos a quien dedicó su tema Tú del disco ¿Dónde están los ladrones? y a Antonio de la Rúaquien llegó a participar en el vídeo musical de Debajo de tu ropa o a quien dedicó su tema Día de enero, del álbum Fijación Oral Vol. 1 diciendo frases tan bonitas como "Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz. Y como vi que eras sincero, en tus ojos me perdí".

Pero si hay alguien que se ha convertido en el protagonista indiscutible de sus canciones los últimos años ese ha sido Gerard Piqué. De ahí que hayamos decidido hacer un recuento de todas las letras que la cantante le dedicó al futbolista a lo largo de su carrera.

'Waka-Waka'(2010)

Waka Waka fue la canción que Shakira compuso para el Mundial de Sudáfrica 2010 y aunque Piqué no aparece en ningún momento en ninguna de las estrofas, fue durante el rodaje de ese videoclip cuando Shakira vio a Gerard Piqué por primera vez. Allí, el por aquel entonces jugador del Barça y la Selección Española le dijo: “Nos encontraremos en la final” y ambos comenzaron su relación.

VER GALERÍA

- Shakira y Piqué ya comenzaron el año con un importante desacuerdo

- La reacción de Antonella Roccuzzo a la canción de Shakira que está arrasando en 'likes'

'Loca' (2010)

Una vez se dio a conocer públicamente su noviazgo, la de Barranquilla quiso gritar a los cuatro vientos su amor por el futbolista dirigiéndose a él sugerentemente diciendo: "Yo soy loca con mi tigre. Él está por mí... y por ti borró". Además, el videoclip se rodó en Barcelona, tierra natal de Gerard.

'Dare La La La' (2014)

Ya convertida en madre de su primer hijo Milan, quien este 22 de enero cumple 10 años, Shakira dedicó a su chico una bonita frase que poco o nada dejaba a la imaginación. "Tanto te busqué hasta que llegaste. Con esa boca que Dios te ha dao'. Tus luceros es to’ lo que quiero. Sin tus ojos azules me muero" escribía la artista, quien siempre manifestó tener predilección por los ojos de Piqué.

'Broken Record' (2014)

Por esa misma época y enamorada casi más que al principìo, Shakira enviaba a través de su música otra bonita declaración de amor a su chico diciendo: "No necesito seguir buscando, eres el indicado", "tus ojos me llevan a lugares con los que nunca había soñado", "soy más vieja pero tú eres más sabio" ( recordando en este frase que la pareja se sacaba 10 años de diferencia).

VER GALERÍA

'23' (2014)

Y es que como hemos señalado anteriormente, cuando la cantante y el futbolista se conocieron, él tenía 23 años y ella, 33, algo que nunca supuso ningún impedimento para ellos, aunque ahora son muchos los que han achacado el desgaste de su relación a esa diferencia de edad. Esta canción de la colombiana decía así: "Hace un par de años me encontraba sola, solía pensar que no existía Dios, pero entonces me miraste con tus ojos azules", "¿Crees en el destino? Porque yo sí, al igual que lo hice en aquél entonces, cuando apenas tenías 23" .

VER GALERÍA

'La Bicicleta' (2017)

Ya convertidos en padres de dos hijos, Shakira quiso que el defensa del Barcelona tuviera su ratito de gloria en uno de los hits del verano y no dudó en incorporarle en el tema de ‘La bicicleta’ que cantó junto a Carlos Vives, dónde aún más directa que sus anteriores canciones, la artista menciona a su novio diciendo: "...que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse 'pá' Barcelona".

‘Me enamoré’ (2017)

Pero su declaración de amor definitiva al futbolista llegaría con este tema y que pegó tan fuerte en el corazón del blaugrana como en el de sus fans. "Mi vida me empezó a cambiar... la noche que te conocí” “Contigo yo tendría diez hijos... empecemos por un par. Mira que ojitos bonitos..." escribió la colombiana.

VER GALERÍA

- ¿Qué transmite la canción de Shakira, desde el punto de vista de la psicología?

- ¿Dónde está Clara Chía? Desde el estreno de la canción de Shakira, la joven no se ha dejado ver en público

'Toneladas' (2017)

Conscientes tras tantas dedicatorias y mensajes de amor, de que si hay alguien que amo a Piqué esa fue Shakira. La cantante aún le dedicaría a el padre de sus hijos una cancion más ese mismo año diciendo: "Y me das toneladas masivas de amor. Para mí este mundo sin ti no sería más que un mal invento. Y si no fuera por ti, habría renunciado a mis sueños". Después todo se acabaría torciendo, rompiendo su relación en junio de 2022, dando lugar a una “trilogía del despecho”, en la que Shakira canción a canción va dando forma a su particular “vendetta”.

'Te felicito' (2022)

Con una mezcla perfecta de ironía, sarcasmo y mordacidad, Shakira regresaba a escena tras su ruptura y aunque no señalaba el destinatario de su nueva canción, no hacía falta, todo el mundo lo tenía bastante claro tras escuchar frases como: "Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos... Los tengo rojos de tanto llorar por ti" entonaba la cantante sin censura.

'Monotonía' (2022)

Con millones de fans ansiosos de saber más sobre su ruptura, el pasado 19 de octubre, la de Barranquilla lanzaba su segundo ataque en el que echaba culpa a la monotonía de la relación para luego atacar sutilmente al jugador, quien rehacía su vida al lado de Clara Chía. "Tú, distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud; tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú; estaba corriendo por alguien, que por mí ni estaba caminando" señalaba la artista.

Loading the player...

Las tres canciones que Shakira ha dedicado a Piqué desde que se produjo la ruptura

'Session N #53' (2023)

Pero tanto Te felicito como Monotonía se quedarían en meras anécdotas comparado con su último tema en colaboración con Bizarrap en donde la colombiana verso a verso o, mejor dicho, titular tras titular, aborda interioridades de la pareja. Confirma, por ejemplo, los intentos del futbolista por reanudar su relación con ella tras la separación. También las idas y venidas de Clara Chía a su casa mientras ella está ausente e, incluso, se mofa de las escasas inquietudes intelectuales del futbolista.

Pero ahí no acaba: afronta asuntos más peliagudos que tienen que ver con la Justicia y con los que apunta también a Gerard Piqué como culpable necesario. Por un lado, el contencioso con Hacienda por presuntamente defraudar al fisco 14,5 millones de euros, y por otro, los obstáculos que se le han impuesto para dejar Barcelona para poner rumbo a Miami. Y todo bajo el envoltorio de un brillante mensaje de resiliencia femenina.

VER GALERÍA

"Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique" sentencia Shakira, rematando su mensaje con un "Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan", empoderando aún más a la que es una de las artistas mejor valoradas del mundo.