La reacción de Antonella Roccuzzo a la canción de Shakira que está arrasando en 'likes'

Dicen que del amor al odio hay un paso, pero en el caso de Shakira parece más bien venganza. La artista colombiana ha decidido tomarse la justicia por su mano y ha convertido sus canciones en el mejor arsenal para atacar a su ex, Gerad Piqué, tras poner fin a su relación el pasado mes de junio.

VER GALERÍA

- Un sujetador 'azulgrana', su manicura de loba y más mensajes del look de Shakira en su videoclip

- La primera reacción de Gerard Piqué tras la polémica canción de Shakira: 'La vida puede ser maravillosa'

Y es que si antes, la de Barranquilla le dedicaba frases tan bonitas como "No necesito seguir buscando... eres el indicado y tus ojos me llevan a lugares con los que nunca había soñado… en el tema Broker Record o “Contigo yo tendría diez hijos... empecemos por un par” en la canción Me enamoré, ahora la artista le manda mensajes subliminales como "Me di cuenta que lo tuyo es falso... Fue la gota que rebalsó el vaso” en la melodía Te Felicito o “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio” en su último trabajo junto a Bizarrap titulados BZRP Music Sessions #53 y que no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera a la mujer de Messi, Antonella Roccuzzo, que no dudo en comentar.

VER GALERÍA

La esposa del astro argentino parece haberse decantado por el “equipo” de Shakira en esta particular guerra con su ex y horas después de lanzarse el esperado tema, Antonella usaba sus redes sociales para comentar la publicación de la colombiana con el emoji de fuego múltiple, que sólo parece poder indicar, un “super me gusta”. Y aunque siempre se ha rumoreado que la relación entre la argentina y la colombiana no era buena debido a la relación de amistad que Antonella mantenía con la ex de Piqué, Nuria de Tomás, lo cierto es que parece que esta relación ha cambiado con el paso del tiempo y prueba de ello es también las dos caritas con ojos de corazón a las que recurrió la de Rosario para comentar recientemente otra foto de Shakira junto a sus dos hijos.

Pero por si estos dos gestos no fuera una prueba suficiente de su amistad, Antonella tampoco se resistía a comentar con tres emoticonos de corazón el comunicado con el que la colombiana iniciaba su 2023 y en el que decía cosas como: "Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado, hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguiré valorando. Porque hay más gente buena que indecente”.

VER GALERÍA

- Shakira apunta directamente a Clara Chía, la novia de Piqué, con 'Clara-mente' en su canción

- 'Me dejaste de vecina a la suegra y la deuda en Hacienda': así es la madre de Piqué a la que Shakira menciona en su canción

Pero rencores, venganzas y enemistades convertidas en amistades aparte, lo cierto es que la canción de Shakira y Bizarrap está arrasando. En apenas 24 horas, se convertía en el mejor estreno latino de la historia de YouTube y llegaba a superar la barrera de los 67 millones de reproducciones, una cifra que supera con creces el récord que ostentaba hasta el momento el famoso tema Despacito de Luis Fonsi, que en sus primeras 12 horas alcanzó 24,8 millones de reproducciones.