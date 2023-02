Un sujetador 'azulgrana', su manicura de loba y más mensajes del look de Shakira en su videoclip La cantante colombiana arremete contra Gerard Piqué con su elección de moda para este simbólico lanzamiento

El mundo entero se ha despertado esta mañana sin poder eludir, tanto en redes como en medios de comunicación, la polémica que envuelve a Gerard Piqué tras el esperado lanzamiento de una nueva canción de Shakira, en la que suelta más de una frase dirigida al futbolista, de las menciones explícitas a Clara Chía, novia del catalán, a las deudas que este tiene pendientes en Hacienda. Y esto no es todo, pues muchas de las 'indirectas' de la colombiana a su expareja realmente se esconden en su look para el videoclip. La moda es un vehículo potente para enviar mensajes y ella, con sus últimos sencillos posruptura, ha demostrado que domina este arte a la perfección.

El sujetador 'azulgrana' de encaje

Uno de los elementos principales del estilismo de la colombiana es un sujetador con aros y copa de encaje floral rosa fluorescente que, en principio, parecía tan solo otra evidencia más del derroche de sensualidad que está llevando a cabo la intérprete en su nueva etapa de soltería. Sin embargo, decenas de usuarios en redes sociales no tardaron en darse cuenta de que, además de brillar en la oscuridad, esta pieza lencera también cambia de color (por efecto de las luces del estudio) a tonalidades como el magenta o el violeta; incluso, a una gama de azul eléctrico, detalle que rápidamente vincularon con la equipación en la que jugó el futbolista catalán desde 2008 hasta 2022.

Su camisa de 'rehén'

"Aquí me siento un rehén", reza uno de los versos de la 'tiradera' viral de Shakira a quien fuera su pareja durante casi una década. Al tiempo que canta, junta sus manos en gesto de aprisionamiento, como si estuviese atada con esposas o cadenas de las que finalmente ha conseguido liberarse, las mismas presentes en el estampado de la camisa oversize que luce abierta, a modo descuidado, en el videoclip.

Los pantalones fucsia de Monotonía

Si bien estas dos prendas son las que más han llamado la atención a sus seguidores, las referencias no paran allí. Nuevamente, Shakira se ha vuelto a decantar por un pantalón satinado de tiro alto palazzo fucsia, un diseño extremadamente similar al que viste en el videoclip de Monotonía, otro de sus últimos éxitos dedicados a la ruptura de la cantante.

La evolución de un mismo look de despecho

En el videoclip de aquel segundo sencillo en colaboración con Ozuna, Shakira luce una gabardina fluida de seda estampada, de Dries Van Noten, con un top deportivo rosa palo y los mencionados pantalones fucsia. La elección parece casual, pero el conjunto guarda un poderoso parecido con el que ostenta en su alianza con Bizarrap.

Para Monotonía, la cantante se enfundó en un look de estilo pijamero que busca plasmar esa primera fase de todo despecho, en la que abunda la tristeza y la dejadez por haber perdido lo que más querías. Por su parte, la postura empoderada de su sesión con el productor argentino se muestra como la evolución natural de cualquier ruptura, del pijama a la lencería sexy.

Manicura de loba

La intérprete de Inevitable no suele arriesgar en lo que a manicuras se refiere, por mucho que sí se atreva con los cambios de corte o tinte de pelo. Es por ello que una de las primeras cosas a resaltar del videoclip son sus uñas largas acrílicas de esmalte amarillo flúor. La forma almendrada y ligeramente afilada de su nueva manicura nos recuerda a la que ostentaba en su era de Loba, la cual coincide precisamente con la época en la que conoció al futbolista catalán. El coro de la canción lo confirma: "Una loba como yo no está pa’ novatos".

La historia se repite 13 años después

No es secreto para nadie que Shakira y Piqué se conocieron (y dieron rienda suelta al romance) durante el Mundial de Fútbol de Sudráfrica, en el verano de 2010, una noticia que no sentó nada bien a su entonces pareja, el abogado y socialité argentino Antonio de la Rúa. No fue sino hasta finales de aquel año que la colombiana anunció su separación de quien, por si fuera poco, también era su manager y le interpuso a la cantante una serie de demandas millonarias.

La relación entre ambos, según se supo más adelante, llevaba meses fracturada y muchos de sus seguidores atribuyen a ello el radical cambio de imagen al que se sometió Shakira con el lanzamiento de Loba, seguido del disco Sale el Sol (2010) tan solo meses más tarde, un canto a la libertad con ritmos latinos y electrónicos que contiene los temazos Loca y Rabiosa.

El derroche de sensualidad en sus últimos videoclips

La colombiana se insertó de lleno en nuevos sonidos urbanos y festivos, con los que dejó de lado casi absolutamente las letras críticas, plagadas de figuras poéticas, que inicialmente conquistaron a sus fanáticos a finales de los años noventa. La etapa de Loba consolidó el fin de su relación de 10 años con Antonio de la Rúa, del mismo modo que Te Felicito o Monotonía están inmortalizando su separación de Gerard Piqué tras 12 años de amor.

Los pararelismos se hacen evidentes a ojos de sus seguidores más devotos: los cuerpos negros con aberturas y transparencias, la lencería expuesta, su manicura kilométrica... Todo ello añadido a una predilección para nada discreta por el color rosa, símbolo de feminidad e inocencia, en sus formatos más seductores. Una inocencia que parece interrumpida por la revelación de una traición.