La primera reacción de Gerard Piqué tras la polémica canción de Shakira: 'La vida puede ser maravillosa'

Todas las miradas están puestas en Gerard Piqué tras el lanzamiento de la última canción de Shakira en colaboración con el exitoso productor Bizarrap. Se trata de un tema que ha generado una gran polémica ya que en la letra la cantante colombiana parece relatar su ruptura sentimental e incluso hace varios juegos de palabras para referirse al padre de sus dos hijos y a su actual pareja, Clara Chía. También nombra directamente a la que ha sido su suegra, Montserrat Bernabeu Guitart. Horas después de publicarse este single, el exfutbolista ha reaparecido y ha pronunciado las primeras palabras en medio de la tormenta mediática.

Gerard Piqué ha vuelto y lo ha hecho virtualmente con un mensaje en el que apuesta por mantenerse al margen del revuelo mediático. "Mañana a las 21h, Chup Chup de Kings League con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa", ha dicho en este breve texto en el que habla del próximo acto de la liga de fútbol virtual que preside y en la que participan streamers y exjugadores profesionales como Iker Casillas. Parece, por tanto, que opta por seguir adelante con su vida, centrado en el trabajo y alejado de la vida que compartió al lado de Shakira durante doce años. Este viernes reaparecerá para el acto que ha adelantado.

Estas primeras palabras las habría escrito Piqué fuera de Barcelona, y es que el que fuera campeón del mundo con la Selección Española se encontraría este jueves lejos de la Ciudad condal. Sí estaría al tanto del revuelo que se ha formado con Music Sessions #53, que en menos de 24 horas ya ha batido récords con más de 33 millones de reproducciones en todo el mundo. Además, según han indicado desde Sálvame, está muy dolido por el contenido del tema, que incluye frases como: "Yo solo hago música, perdón que te sal-pique", "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", "Yo valgo por dos de 22" o "Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena". La canción dura exactamente 3 minutos y 33 segundos, y curiosamente el 3 es el número que siempre ha identificado a Gerard en su carrera deportiva.

No está siendo una etapa fácil para la relación de Shakira y Piqué, que anunciaron el final de su relación el pasado mes de junio y en diciembre ratificaron ante el juzgado el acuerdo relativo a la custodia de Milan (9 años) y Sasha (7). El pasado fin de semana la cantante colombiana se mostró muy molesta cuando su ex sacó a su primogénito en un evento de Twitch. Desde su oficina de comunicación aseguraron que no había dado consentimiento para que su hijo participara en el acto ni tampoco fue consultada sobre la posibilidad de que formara parte de esta "discusión de contenido adulto". Por su parte, el exdefensa del Barça sostenía que el niño quería salir.

Durante las fiestas navideñas, la expareja también ha tenido discrepancias. El motivo es, según recogía La Vanguardia, que al exjugador le pertenecía estar con Milan y Sasha durante Nochevieja y Reyes, algo incompatible con el calendario lectivo de Miami, que marca el inicio de las clases el 5 de enero. Estaba previsto que los niños, que pasaron la Nochebuena en Dubai, se instalaran con su madre en Florida en los primeros días de enero, pero finalmente el traslado se ha pospuesto por el delicado estado de salud del padre de la artista, William Mebarak.

