Shakira sigue los pasos de Isabel Pantoja, que fue la pionera en publicar sus ‘memorias’ en forma de canciones

Esta semana no se habla de otra cosa: de la nueva canción que ha publicado Shakira en la que lanza auténticas bombas contras Gerard Piqué: Music Sessions #53. Entre otras muchas cosas, la letra de la cantante colombiana dice esto: "Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique". Pero Shakira no ha sido la primera en la lanzar mensajes personajes a través de sus canciones. La pionera en este género es, sin duda, Isabel Pantoja. ¿Quieres saber por qué? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

