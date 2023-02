Así ha sido hasta ahora la vida de Shakira en Barcelona

Loading the player...

Aunque ha tenido que aplazar temporalmente su traslado, parece que el traslado de Shakira a Miami es solo cuestión de tiempo, y no demasiado. De esta forma, la artista dejaría atrás no solo su matrimonio con Gerard Piqué, que se rompió el pasado 2022 tras once años de amor y dos hijos en común, sino también Barcelona, la ciudad que ha sido su hogar durante mucho tiempo y en la que ha pasado tanto momentos buenos como momentos malos. Desde que llegó pisando fuerte grabando su videoclip Loca hasta que convirtió su casa en su refugio, repasamos cómo ha sido la vida de Shakira en la Ciudad Condal. Dale al play y no te lo pierdas.

