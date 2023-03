Núria Tomás, ex de Gerard Piqué, habla así sobre la forma de superar la ruptura de Shakira

El Mundial de Sudáfrica, celebrado en julio de 2010, cambió para siempre a Gerard Piqué. Profesionalmente hizo historia al convertirse en uno de los 23 internacionales que levantaron la única Copa del mundo que tiene España y personalmente conoció a Shakira. En el momento de la competición, el jugador salía desde hacía un año y medio con Núria Tomás, pero rompió con ella tras irse ese verano con ella de vacaciones a Grecia e inició una relación con la cantante, madre de sus dos hijos. La empresaria catalana ha pasado página después de aquel mediático romance y la herida está cerrada, por eso asegura que "le deseo lo mejor a él y a todo el mundo".

En la presentación de la nueva colección de ropa de su empresa EGGSOEGGSO, Núria ha dicho que ha escuchado los últimos temas de Shakira, en los que se dirige a Piqué y Clara Chía, su nueva pareja. "Cómo no, los ponen en todos lados, claro", ha dicho cuando le han preguntado si ha bailado los temas que canta con Bizarrap y con Karol G, que en pocos minutos después de su lanzamiento se hicieron virales. Sin embargo, prefiere no hacer referencia a las letras de los temas, llenas de dardos al que durante doce años ha sido su pareja. "Supongo que tendrán su historia y sabrán lo que hacen", ha comentado. Sobre el comportamiento de la cantante ha expresado: "Cuando hay sentimientos por medio cada uno lo lleva a su manera. no soy nadie para opinar, no la conozco, no he tenido la oportunidad de preguntarle".

No quiere entrar en polémicas por la relación que tuvo con el creador de Kosmos, al que en alguna ocasión ha definido como una buena persona. La hija del empresario del jamón Enrique Tomás se centra en el presente, que no puede ser más positivo para ella. Prepara su segundo enlace con Agus Puig, al que define como la persona de su vida. "Hasta que no ha llegado él no he sabido lo que era tenerlo claro", ha asegurado. Juntos han dado el importante paso de formar una bonita familia con "dos bebés maravillosos" llamados Apolo (2020) y Edu (2022).

Núria ha explicado que su marido y ella están volcados en sus pequeños, que se turnan por las noches por igual para cuidar de sus hijos y reparten las tareas. También organizan su tiempo para disfrutar solos, el uno del otro, y su plan perfecto es viajar. Para la empresaria, el secreto de su relación es la comunicación y ha contado que cada día "tenemos una especie de convención en casa para hablarlo todo".

La próxima primavera la pareja va a contraer matrimonio por segunda vez. El 3 de junio celebrarán una gran boda después de casarse por lo civil en 2020 en el Ayuntamiento de Alella (Barcelona) y acompañados únicamente de sus familiares más cercanos debido a las restricciones sanitarias. Ahora podrán reunir a todos sus íntimos y compartir este enlace con sus niños, que con toda seguridad tendrán un papel importante en el gran día.