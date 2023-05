El videoclip de Shakira y sus hijos, ¿motivo de disputa con Piqué?

Los fans de Shakira se han llevado una gran sorpresa al ver el videoclip de Acróstico, pero parece que no han sido los únicos. En él, la cantante colombiana no aparece sola sino acompañada por sus dos hijos, Milan y Sasha, quienes además de demostrar sus dotes al piano también cantan, algo, que según la periodista Lorena Vázquez, colaboradora del programa, 'Y ahora Sonsoles', desconocía por completo Gerard Piqué, padre de los pequeños.

"Me he puesto en contacto con el entorno del futbolista. Me aseguran que él no sabía nada, ni de manera oficial por parte de Shakira o de su equipo ni lo sabía por parte de sus hijos" declaraba la reportera. "Lo que más me sorprende de todo esto, es que, si tus hijos aparecieran en un lugar, tendrías que pedirle permiso al otro progenitor. Y lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando el videoclip ha visto la luz" añadía Lorena, quien puntualizaba que desconoce por completo si el exfutbolista está disgustado o no.

Tras el revuelo causado en torno a la exposición pública de los menores y al supuesto desconocimiento de su progenitor, los micrófonos de Europa Press ha hablado con Pilar Mané, la abogada de la cantante, quien ha señalado que la presencia de los niños en el videoclip no ha generado ninguna disputa entre la artista y el exfutbolista. "Yo creo que lo que hace Shakira siempre lo hace bien hecho, y los niños están preservado en todo momento" señala la letrada. "La situación está estupenda y no tengo noticias de que vaya nada mal" añadía Mané. "Todo está arreglado, él va a visitar a los niños y todo funciona. Ahora ya pueden descansar" sentenciaba la ahogada.

Shakira, por su parte, quizás consciente de lo mucho que daría que hablar la presencia de Milan y Sasha en su nueva canción, publicaba este mensaje, casi a la vez en que se hacía público su videoclip. "Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte", escribía la colombiana en sus redes sociales. "La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá", aseguraba la cantante.